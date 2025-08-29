EE.UU. planea repatriar a cientos de niños guatemaltecos, según CNN

-

Funcionarios citados señalan que el objetivo es garantizar la seguridad de los menores y la supervisión de su ubicación.

La administración de Donald Trump está preparando un programa para repatriar a más de 600 niños guatemaltecos que se encuentran bajo custodia del gobierno estadounidense, según fuentes citadas por CNN.

Los menores ingresaron solos a Estados Unidos y actualmente están al cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) mientras se evalúa su situación migratoria.

El plan busca que los niños sean trasladados a Guatemala para reunirse con sus familiares, en lugar de permanecer en custodia mientras se resuelve su caso en EE.UU.

Niños repatriados

Las autoridades califican estas acciones como "repatriaciones" y no "deportaciones", pues se trata de un regreso voluntario al país de origen, aunque algunos defensores cuestionan si los menores comprenden plenamente la decisión, especialmente ante la falta de representación legal.

Esta medida forma parte de un conjunto de políticas recientes de la administración Trump dirigidas a los niños migrantes no acompañados, que incluyen controles de bienestar, procedimientos de inmigración acelerados y restricciones adicionales para la entrega a familiares o tutores dentro de Estados Unidos.

Expertos y organizaciones de defensa de la infancia destacan que los niños migrantes no acompañados reciben protección especial bajo la ley estadounidense, incluida la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas, y advierten que obligar a los menores a salir del país sin comprender las implicaciones podría ponerlos en riesgo.

La duración promedio de la custodia de estos niños ha aumentado de 67 a 187 días en lo que va del año, debido a los cambios en los protocolos de liberación.

Hasta el momento, el HHS y el Departamento de Seguridad Nacional no han emitido comentarios públicos sobre la medida, y la embajada de Guatemala declinó pronunciarse, indicó CNN al mencionar que intentó comunicarse con la institución.