Cinco sitios en Sacatepéquez ideales para tu próxima historia de Instagram

Si buscas paisajes únicos para compartir en tus redes sociales, Sacatepéquez ofrece varios destinos imperdibles. Cada lugar, rodeado de naturaleza, vistas a volcanes y senderos, permite capturar fotos increíbles que deben ser compartidas con tu familia, amigos y seguidores.

A través de tus redes sociales, puedes compartir cada comida, paisaje y destino con tus amigos y seres queridos. En sitios como Instagram, tienes la oportunidad de captar fotografías, publicar videos e incluso hacer transmisiones en directo desde el lugar donde te encuentres.

Por eso, te compartimos cinco parajes ubicados en el departamento de Sacatepéquez donde tendrás la oportunidad de captar los mejores paisajes, ideales para tu próxima historia.

Al visitar la laguna de Quilisimate, también podrás saber la historia de su nahual. (Foto: Miguel López/Colaborador)

Visita la laguna de Serpientes

El primer espacio a tu consideración es la laguna de Quilisimate, palabra que significa "lugar de culebras y agua intermitente".

Este lugar, el cual te permite el contacto directo con la naturaleza, se ubica en la 4a. calle del barrio El Costeño, zona 2, del municipio de San Antonio Aguas Calientes.

"Ofrecemos ambiente natural, paseos en lancha, juegos infantiles y artesanías", informó Marta Zamora, gerente del lugar.

Podrás captar imágenes en el área dedicada a la siembra y cosecha de plantas comestibles o medicinales, o bien al pasear en cayuco por la laguna.

El área de camping cuesta Q40 por persona y la leña para armar una fogata está a Q10, para redondear tu viaje.

La laguna de Quilisimate ofrece paisajes para tomarse la foto. (Foto: Miguel López/Colaborador)

Al bosque nuboso

El mirador Las Nubes, lugar para acampar, es otra de las opciones con contacto con la naturaleza, situado en el municipio de San Bartolomé Milpas Altas.

Sus instalaciones se encuentran a 2 mil 485 metros sobre el nivel del mar, por lo que ofrece vistas increíbles de los volcanes de Agua, Fuego y Acatenango.

También se alcanza a observar los edificios del área metropolitana, y si pasas la noche podrás verte recompensado con los amaneceres.

El amanecer y las luces de la capital pueden observarse desde el mirador Las Nubes. (Foto: Miguel López/Colaborador)

Para ingresar, puedes tomar el desvío situado en el kilómetro 30.5 de la carretera Interamericana, para encontrarte con áreas jardinizadas, plataformas para acampar y espacios donde tomarte fotos.

"Desde el inicio, el objetivo fue habilitar un espacio para acampar con contacto con la naturaleza, no se permite música ni bebidas alcohólicas", explicó Jorge González, propietario del espacio.

El ingreso en grupos de dos personas tiene un costo de Q100 por persona, mientras que en grupos de tres se paga Q75.

Ahí puedes llevar tus alimentos o bien pedir los servicios de cena y desayuno a un costo de Q30. El manojo de leña se vende a Q20; la misma cantidad se paga por el parqueo municipal, y las carpas se alquilan a Q40. Puedes contactarlos al teléfono 5814-5078 o en su página de Facebook.

En Las Nubes podrás alquilar carpas para acampar. (Foto: Miguel López/Colaborador)

Parque Mirador Jerusalén

Si quieres disfrutar de los paisajes ofrecidos por el parque mirador Jerusalén, situado en el municipio de Santa Catarina Barahona, tienes que ir preparado.

Para llegar a la cumbre debes ascender por 300 gradas, por lo que es imprescindible el uso de calzado cómodo y el consumo de agua pura.

Sin embargo, tu esfuerzo se verá premiado con la vista de los volcanes que rodean a Antigua Guatemala, con el marco apropiado para tus fotos. La entrada para adultos cuesta Q10 y los niños pagan Q5.

El parque Mirador Jerusalén es el marco ideal para retratarse. (Foto: Miguel López/Colaborador)

Parque acuático Las Cascadas

Siguiendo en Santa Catarina, puedes darte la vuelta por el parque acuático Las Cascadas, situado en la zona 4 del municipio.

Ahí podrás disfrutar de sus manantiales, piscinas climatizadas, jacuzzis con vistas a las montañas y senderos naturales.

En resumen, te encontrarás con un refugio natural que permite conectar con la paz y la tranquilidad del entorno. El ingreso para adultos procedentes de cualquier rincón del país cuesta Q30 y los niños pagan Q20.

El verdor de la vegetación de Las Cascadas invita a captarla en foto. (Foto: FB Parque Acuático Las Cascadas)

Piscinas artesanales Pa'Siwan

Las Piscinas Artesanales Pa'Siwan representan uno de los tesoros naturales mejor conservados de Santa Catarina Barahona.

Este destino destaca por su enfoque ecológico y su integración armoniosa con el bosque local, caracterizándose porque sus piscinas se alimentan directamente de nacimientos de agua cristalina.

En Pa'Siwan podrás notar la calma y la tranquilidad que prevalecen en el lugar. (Foto: FB Senderos y Canopy)

A diferencia de los parques acuáticos modernos, Pa'Siwan mantiene una estética rústica y artesanal, por lo que podrás sumergirte en un entorno que respira paz y frescura.

El lugar, situado en la zona 4 local, cuenta con rutas diseñadas para caminar entre la vegetación, ideales para la observación de flora local y respirar aire puro. La entrada cuesta tan solo Q5.