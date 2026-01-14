Comida, piscinas y diversión: así es la experiencia en Finca D’Rocks Jutiapa

-

Finca D'Rocks Jutiapa, en aldea Las Flores, ofrece restaurante de mariscos y carnes, piscinas para adultos y niños, amplias áreas verdes y espacios para eventos, ideal para disfrutar de la naturaleza y un día familiar en un ambiente seguro.

Si estás en busca de lugares nuevos en los que puedas comer rico, nadar y pasear por espacios rodeados de naturaleza, quédate porque te contaremos sobre Finca D'Rocks Jutiapa, que es un restaurante y centro recreativo ubicado en aldea Las Flores, El Progreso, Jutiapa.

El lugar cuenta con un restaurante de mariscos y carnes frescas, platillos con los que te chuparás los dedos. También cuentan con piscinas para adultos y niños, y un amplio parqueo con seguridad, para que dejes tu vehículo sin preocupaciones de que le pase algo.

Podrás refrescarte en las piscinas mientras disfrutas de vistas espectaculares. (Foto: D'Rocks Jutiapa)

El sitio abre todos los días de la semana, de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche; el rango de precios de la comida es moderado, ya que encontrarás platillos desde Q50, pero los más elaborados oscilan los cien quetzales en adelante.

Asimismo, el lugar también ofrece algunas promociones y descuentos en platillos, para que no te quedes con las ganas de nada. Las hamburguesas tienen un precio de Q50, los churrascos están a 80 quetzales y las quesadillas con papa, que son de las preferidas por los pequeños, tienen un costo de Q45.

Finca D’Rocks ofrece una amplia variedad gastronómica que incluye carne y mariscos. (Foto: D'Rocks Jutiapa)

Con opciones para todas las edades y precios accesibles, Finca D'Rocks Jutiapa se consolida como un lugar para disfrutar del agua, la comida y la naturaleza. Su infraestructura, seguridad y servicios permiten a los visitantes disfrutar de un día completo sin preocupaciones.

Servicios y actividades que ofrece

Tiene un restaurante especializado en mariscos y carnes, con opciones para desayuno, almuerzo y cena.

Cuentan con piscinas para adultos y niños, descritas como las mejores de la región oriental del país.

Tiene amplias áreas verdes para caminar y un campo de fútbol para jugar con la familia y amigos.

El lugar cuenta con salones y jardines adecuados para la realización de eventos.

También ofrecen wifi, bar, estacionamiento gratuito y opciones accesibles para sillas de ruedas, para que todos disfruten de las amenidades.

Cuenta con amplias áreas verdes y espacios para disfrutar de la naturaleza. (Foto: D'Rocks Jutiapa)

Precios de entrada

La entrada a las piscinas puede variar. En algunas ocasiones, la entrada a las piscinas es gratis por consumo en el restaurante (generalmente de lunes a viernes, en horarios específicos).

Según la página de Facebook del restaurante, para entrar a la piscina se cancela Q20 por adulto y Q10 por niños.

Este destino invita a turistas nacionales y extranjeros a vivir una experiencia de descanso única. (Foto: D'Rocks Jutiapa)

¿Cómo llegar?