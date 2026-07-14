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Cinco mitos de pagos con tarjeta en Guatemala

  • Por Content Marketing Soy502
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14 de julio de 2026, 16:58
(Fotografía cortesía: Mastercard)

(Fotografía cortesía: Mastercard)

De acuerdo con el Estudio sobre el Estado de la Digitalización y la Inclusión Financiera 2026 de Mastercard, siete de cada diez personas en Guatemala afirman preferir los pagos digitales, aunque el efectivo aún representa el 68% del gasto de consumo personal en el país.

El informe también señala que, en América Latina y el Caribe, el 89% de los consumidores utiliza soluciones de pago digitales en su vida diaria. Sin embargo, el 59% indica que al menos una vez al mes debe recurrir al efectivo por falta de opciones para pagar digitalmente, mientras que el 87% considera importante que más comercios y personas acepten este tipo de pagos.

En Guatemala, el siguiente paso es lograr que cada vez más personas puedan utilizar pagos digitales donde realmente ocurre su vida cotidiana. Para ello, es fundamental seguir ampliando la aceptación y fortalecer la confianza en los medios de pago digitales.
Marvin Rodríguez,
country manager en Guatemala, El Salvador y Honduras para Mastercard.

Rodríguez añadió que "cuando ambas condiciones se combinan, las tarjetas Mastercard Débito y Crédito se convierten en una puerta de entrada a un mundo de beneficios: pagos más seguros, mayor control financiero y experiencias que ayudan a las personas a simplificar y aprovechar mejor su día a día".

(Fotografía cortesía: Mastercard)
(Fotografía cortesía: Mastercard)

A continuación, Mastercard comparte la verdad detrás de los mitos más comunes que pueden estar impidiendo que los guatemaltecos aprovechen todos los beneficios de utilizar sus tarjetas Mastercard de débito, crédito:

Mito 1: Los pagos con tarjeta no protegen contra el fraude

Realidad: Según Mastercard, sus tarjetas de débito incorporan estándares internacionales de seguridad y tecnologías de ciberseguridad para la prevención de fraude. La empresa señala que utiliza herramientas de inteligencia artificial para monitorear y analizar transacciones en tiempo real.

Mito 2: Las tarjetas no ofrecen beneficios

Realidad: El débito aporta valor más allá del pago. Ofrece beneficios tangibles como descuentos, promociones y experiencias en comercios aliados, así como servicios de asistencia global 24/7.

Mito 3: Solo funciona con moneda nacional

Realidad: Tanto las tarjetas de débito como las de crédito de Mastercard permiten realizar compras dentro y fuera del país. Funcionan en todo el mundo y convierten automáticamente la moneda para compras en comercios físicos y en línea, de forma simple y segura.

Mito 4: No funciona con billeteras digitales

Realidad: Las tarjetas débito Mastercard pueden integrarse fácilmente a billeteras digitales, permitiendo pagos seguros y sin contacto desde el celular. Gracias a la tokenización, los datos reales de la tarjeta no se comparten durante el pago. En su lugar, se utilizan identificadores únicos que añaden una capa adicional de seguridad a las transacciones digitales y sin contacto.

Mito 5: Usar tarjeta hace perder el control del dinero

Realidad: Al contrario, el débito puede ser una herramienta para administrar mejor el dinero. Cada transacción genera un registro que permite dar seguimiento a los gastos, mantener trazabilidad sobre cómo se utilizan los recursos y contar con mayor visibilidad de los movimientos financieros.

En Mastercard creemos que ampliar las oportunidades para pagar digitalmente contribuye al crecimiento económico y fortalece un ecosistema más seguro, conectado e inclusivo. Cada oportunidad representa también que más personas y comercios participen en la economía digital.
Marvin Rodríguez,
country manager en Guatemala, El Salvador y Honduras para Mastercard.

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