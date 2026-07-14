Cinco mitos de pagos con tarjeta en Guatemala

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De acuerdo con el Estudio sobre el Estado de la Digitalización y la Inclusión Financiera 2026 de Mastercard, siete de cada diez personas en Guatemala afirman preferir los pagos digitales, aunque el efectivo aún representa el 68% del gasto de consumo personal en el país.

El informe también señala que, en América Latina y el Caribe, el 89% de los consumidores utiliza soluciones de pago digitales en su vida diaria. Sin embargo, el 59% indica que al menos una vez al mes debe recurrir al efectivo por falta de opciones para pagar digitalmente, mientras que el 87% considera importante que más comercios y personas acepten este tipo de pagos.

“ En Guatemala, el siguiente paso es lograr que cada vez más personas puedan utilizar pagos digitales donde realmente ocurre su vida cotidiana. Para ello, es fundamental seguir ampliando la aceptación y fortalecer la confianza en los medios de pago digitales. ” Marvin Rodríguez, country manager en Guatemala, El Salvador y Honduras para Mastercard.

Rodríguez añadió que "cuando ambas condiciones se combinan, las tarjetas Mastercard Débito y Crédito se convierten en una puerta de entrada a un mundo de beneficios: pagos más seguros, mayor control financiero y experiencias que ayudan a las personas a simplificar y aprovechar mejor su día a día".

(Fotografía cortesía: Mastercard)

A continuación, Mastercard comparte la verdad detrás de los mitos más comunes que pueden estar impidiendo que los guatemaltecos aprovechen todos los beneficios de utilizar sus tarjetas Mastercard de débito, crédito:

Mito 1: Los pagos con tarjeta no protegen contra el fraude

Realidad: Según Mastercard, sus tarjetas de débito incorporan estándares internacionales de seguridad y tecnologías de ciberseguridad para la prevención de fraude. La empresa señala que utiliza herramientas de inteligencia artificial para monitorear y analizar transacciones en tiempo real.

Mito 2: Las tarjetas no ofrecen beneficios

Realidad: El débito aporta valor más allá del pago. Ofrece beneficios tangibles como descuentos, promociones y experiencias en comercios aliados, así como servicios de asistencia global 24/7.

Mito 3: Solo funciona con moneda nacional

Realidad: Tanto las tarjetas de débito como las de crédito de Mastercard permiten realizar compras dentro y fuera del país. Funcionan en todo el mundo y convierten automáticamente la moneda para compras en comercios físicos y en línea, de forma simple y segura.

Mito 4: No funciona con billeteras digitales

Realidad: Las tarjetas débito Mastercard pueden integrarse fácilmente a billeteras digitales, permitiendo pagos seguros y sin contacto desde el celular. Gracias a la tokenización, los datos reales de la tarjeta no se comparten durante el pago. En su lugar, se utilizan identificadores únicos que añaden una capa adicional de seguridad a las transacciones digitales y sin contacto.

Mito 5: Usar tarjeta hace perder el control del dinero

Realidad: Al contrario, el débito puede ser una herramienta para administrar mejor el dinero. Cada transacción genera un registro que permite dar seguimiento a los gastos, mantener trazabilidad sobre cómo se utilizan los recursos y contar con mayor visibilidad de los movimientos financieros.