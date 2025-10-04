Investigan hallazgo de cuerpo de mujer localizado en el lago Amatitlán

Los socorristas fueron alertados sobre el hallazgo, por lo que realizaron la recuperación del cuerpo.
TE PUEDE INTERESAR: Localizan el cuerpo de Edin, el niño que fue arrastrado por un río en Zacapa
Bomberos Voluntarios acudieron al lago Amatitlán tras recibir el reporte de un cuerpo que flotaba en sus aguas.
Tras su llegada confirmaron que el cuerpo de una mujer que vestía pantalón negro fue localizado sin signos vitales cerca de la playa Silla del Niño.
Los Hombres Ranas de Bomberos Voluntarios de la unidad acuática de Amatitlán recuperaron el cuerpo y trasladaron el cuerpo hacia la playa principal.
Los rescatistas dieron aviso al Ministerio Público para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual será trasladado hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar su identidad y la causa de fallecimiento.