El cine guatemalteco llega a 14 países con "Vicente Mozo" por streaming

Una finca, un nuevo empleo y un amor inesperado marcan la trama.
La película guatemalteca escrita y dirigida por Manny Herrera bajo el sello Filo Studios da un salto importante a la era digital y llega a streaming.
Vicente Mozo conectará con el público latinoamericano a través de la plataforma de Claro Video, consolidando el cine nacional como referente de la industria cinematográfica en 14 países.
Protagonizada por Juan Palau como Vicente, Kati Zaragoza como Dana y Lucho Velasco como El Ruso, la historia sigue a un hombre que, tras perder su empleo, acepta trabajar en una finca y se enamora de la persona menos indicada: la hija del patrón.
El filme ya está disponible en Guatemala, México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.
Elenco
- Lucho Velasco: "El Ruso" es el capataz de la finca
- Juan Palau: Vicente, el joven que anda en busca de cualquier trabajo
- Kati Zaragoza: Dana, la hija de un finquero que se enamora de Vicente
- Chejencio: el mejor amigo de "El Ruso"
Sobre la cinta
- Director: Manny Herrera
- Duración: 1 hora 7 minutos
- Género: comedia
- País: Guatemala
Conócelos
- Manny Herrera: es un director y cineasta guatemalteco que ha brillado a nivel nacional e internacional, que ha trabajado junto a talentosos artistas y marcas. Logró fundar la productora Filostudios, con la cual ha realizado varias producciones, tanto comerciales como de ficción, videoclips, cortometraje, entre otros.
- Kati Zaragoza: es una conductora, creadora de contenido y actriz que se ha hecho notar por su increíble talento y participación en diferentes programas chapines.
- Luis Alfredo Velasco Parra: nació en Bogotá, Colombia, el 8 de octubre de 1968, es actor de cine, teatro y televisión conocido por sus interpretaciones en telenovelas como: El cártel, Rosario Tijeras, Ruta 35, La reina del flow y Enfermeras.
- Juan Sebastian Palau: nació en Bogotá, Colombia, el 8 de marzo de 1993, es un cantante y actor colombiano que se hace conocer como Juan Palau, es el intérprete del reggaetón Drama Key en la serie: Reina del Flow 2.
- Chejencio: es actor guatemalteco y creador de contenido de internet.