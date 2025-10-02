Versión Impresa
El cine guatemalteco llega a 14 países con "Vicente Mozo" por streaming

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
02 de octubre de 2025, 09:10
"Vicente Mozo" llega a la plataforma de streaming de Claro Video. (Foto: Vicente Mozo)

Una finca, un nuevo empleo y un amor inesperado marcan la trama.

La película guatemalteca escrita y dirigida por Manny Herrera bajo el sello Filo Studios da un salto importante a la era digital y llega a streaming.

Vicente Mozo conectará con el público latinoamericano a través de la plataforma de Claro Video, consolidando el cine nacional como referente de la industria cinematográfica en 14 países.

Manny Herrera apuesta por la era digital con el filme. (Foto: Vicente Mozo)
Protagonizada por Juan Palau como Vicente, Kati Zaragoza como Dana y Lucho Velasco como El Ruso, la historia sigue a un hombre que, tras perder su empleo, acepta trabajar en una finca y se enamora de la persona menos indicada: la hija del patrón.

El filme ya está disponible en Guatemala, México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.

Juan Palau, Kati Zaragoza y Lucho Velasco lideran la historia de la película. (Foto: Vicente Mozo)
Elenco

  • Lucho Velasco: "El Ruso" es el capataz de la finca
  • Juan Palau: Vicente, el joven que anda en busca de cualquier trabajo
  • Kati Zaragoza: Dana, la hija de un finquero que se enamora de Vicente
  • Chejencio: el mejor amigo de "El Ruso"

Sobre la cinta

  • Director: Manny Herrera
  • Duración: 1 hora 7 minutos
  • Género: comedia
  • País: Guatemala

El cine guatemalteco se abre paso en 14 países de Latinoamérica por el trabajo de Manny Herrera. (Foto: Manny Herrera)
Conócelos

  • Manny Herrera: es un director y cineasta guatemalteco que ha brillado a nivel nacional e internacional, que ha trabajado junto a talentosos artistas y marcas. Logró fundar la productora Filostudios, con la cual ha realizado varias producciones, tanto comerciales como de ficción, videoclips, cortometraje, entre otros.
  • Kati Zaragoza: es una conductora, creadora de contenido y actriz que se ha hecho notar por su increíble talento y participación en diferentes programas chapines.
  • Luis Alfredo Velasco Parra: nació en Bogotá, Colombia, el 8 de octubre de 1968, es actor de cine, teatro y televisión conocido por sus interpretaciones en telenovelas como: El cártel, Rosario Tijeras, Ruta 35, La reina del flow y Enfermeras.
  • Juan Sebastian Palau: nació en Bogotá, Colombia, el 8 de marzo de 1993, es un cantante y actor colombiano que se hace conocer como Juan Palau, es el intérprete del reggaetón Drama Key en la serie: Reina del Flow 2.
  • Chejencio: es actor guatemalteco y creador de contenido de internet.

