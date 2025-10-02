El cine guatemalteco llega a 14 países con "Vicente Mozo" por streaming

La película guatemalteca escrita y dirigida por Manny Herrera bajo el sello Filo Studios da un salto importante a la era digital y llega a streaming.

Vicente Mozo conectará con el público latinoamericano a través de la plataforma de Claro Video, consolidando el cine nacional como referente de la industria cinematográfica en 14 países.

Manny Herrera apuesta por la era digital con el filme. (Foto: Vicente Mozo)

Protagonizada por Juan Palau como Vicente, Kati Zaragoza como Dana y Lucho Velasco como El Ruso, la historia sigue a un hombre que, tras perder su empleo, acepta trabajar en una finca y se enamora de la persona menos indicada: la hija del patrón.

El filme ya está disponible en Guatemala, México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.

Juan Palau, Kati Zaragoza y Lucho Velasco lideran la historia de la película. (Foto: Vicente Mozo)

Elenco

Sobre la cinta

El cine guatemalteco se abre paso en 14 países de Latinoamérica por el trabajo de Manny Herrera. (Foto: Manny Herrera)