Nuevas series de drama, suspenso e intriga llegan a streaming

Tres estrenos recientes exploran secretos familiares, luchas de poder y dilemas morales.

La temporada de estrenos de fin de mes ha traído consigo nuevas series de streaming, pensadas para quienes buscan historias intrigantes y potentes, cargadas de suspenso, drama e intriga familiar.

La casa Guinness (Netflix)

Inspirada en la trayectoria real de la célebre cervecería irlandesa y desarrollada por Steven Knight, el genio detrás de Peaky Blinders, La casa Guinness se sitúa en el siglo XIX entre Dublín y Nueva York.

El programa arranca tras la muerte de Sir Benjamin Guinness, cuando cuatro herederos se ven envueltos en rivalidades y tensiones que amenazan el futuro del imperio.

Incontrolables (Netflix)

La historia se ubica en Tall Pines, un pueblo donde una academia para adolescentes con problemas se vuelve popular.

Alex Dempsey, una agente de policía recién llegada, descubre el propósito real detrás de la institución, mientras un escape desata el caos. Abarca temas sensibles como la salud mental y la presión social sobre los jóvenes.

La novia (Prime Video)

Basada en la novela de Michelle Frances, la serie es protagonizada por Laura (Robin Wright), una mujer cuya vida perfecta se desestabiliza desde que conoce a la nueva novia de su hijo, Cherry (Olivia Cooke).

La llegada de Cherry desencadena una guerra de poder y sospechas, inmersa en el ambiente de una familia acomodada.