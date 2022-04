"Quería matar gente": Las fuertes declaraciones del presunto tirador del metro de NY

Un video que circula en redes sociales muestra al presunto responsable del tiroteo ocurrido en el metro de Nueva York.

Según los medios estadounidenses su nombre es Frank R. James de 62 años, y es el sospechoso principal de la balacera ocurrida en el subterráneo.

El creador de contenido, que se hace llamar "profeta de la fatalidad", habría abierto fuego con un arma 9mm contra los pasajeros que esperaban en el andén y quienes se bajaban en la estación.

Su canal de Youtube se llama Prophet oftruth88 y en él habla de sus deseos de matar a tiros a quienes tenga enfrente de él, también afirmó que Estados Unidos es un lugar racista, sumido en la violencia y echaba la culpa al alcalde Eric Adams.

"No olvidemos que he pasado por muchas cosas, donde podría decir que quería matar gente, quería ver gente morir justo enfrente de mi... cara de inmediato, pero lo he pensado y he dicho, no quiero ir a ninguna prisión de m..., cuando era más joven eso es lo que realmente pensaba.. pero no estoy hecho para una maldita prisión, simplemente no lo estoy", fue su frase. .

Según sus opiniones compartidas en el canal, él cree que todos deberían ser exterminados, además de que "no le gustaba estar al rededor de negros".

“No nos importa un carajo y por eso deberíamos ser exterminados, por eso deberíamos estar fuera de este maldito planeta, porque nos importa un carajo que el hecho de que estemos haciendo daño, es lo que nos da la vida”, agregó.

"Tu oración no va a hacer una m... por ti", dijo mientras criticaba qué estaba haciendo Dios por las personas.

La plataforma de videos canceló la cuenta del hombre y las autoridades no han dado más detalles al respecto.

Una fuerte balacera ocurrió el martes 12 de abril de 2022 en una estación del metro de Nueva York, unas 29 personas resultaron heridas.

Una camioneta U-Haul se vincula al evento, la cual fue alquilada por Frank.

MOMENTOS DESPUÉS DE LA BALACERA: