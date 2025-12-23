OJ pagó Q27 mil por 3 boletos aéreos para El Salvador

-

Según el portal de Guatecompras, el Organismo Judicial pagó Q27 mil por tres boletos aéreos.

El Organismo Judicial hizo tres compras de baja cuantía para adquirir tres boletos aéreos.

Los boletos aéreos fueron adquiridos para que tres personas, asignadas a La Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (DMASC) viajaran a El Salvador entre el 23 y 25 de noviembre, aunque la publicación en Guatecompras se hizo hasta el 12 de diciembre.

De acuerdo con los Números de Publicación de Guatecompras NPG, E574933573, E574932984, y E574932321, en el que se reportan adquisiciones menores, los boletos fueron adquiridos para Evelyn Patricia Morales Vidal, Melvin Camilo Marroquín Blanco e Iris Waleska Porras Quezada, por un valor de Q9,022.71 cada boleto, para un total de Q27,022.71

Sin detalles

En las publicaciones de Guatecompras solo aparece que los boletos fueron adquiridos para viajar hacia El Salvador, pero no indica a qué tipo de actividad ni el tipo de boleto que fue adquirido.

En redes sociales de la Dirección tampoco hay alguna publicación que haga referencia con el viaje que realizaron.

Uno de los boletos fue para la directora Morales Vidal.

El precio de un boleto hacia El Salvador en temporada alta y con equipaje documentado está al rededor de $400, unos Q3,120 de ida.