Un Círculo que transforma vidas y residuos en Guatemala

A través de un enfoque social, esta empresa elabora productos textiles a partir de fibras naturales nuevas y también de reciclaje.

La historia de Círculo, una empresa social guatemalteca con un propósito singular, comienza con un encuentro casual y una profunda reflexión. Luis Aguilar, fundador y gerente de Círculo, relata cómo el proyecto nació en 2017 a raíz de una experiencia personal.

Aguilar conoció a una persona con discapacidad de movilidad en Antigua Guatemala, que se ganaba la vida tomando fotos a turistas, cuya forma de vida se veía amenazada por el avance de la tecnología y los teléfonos móviles. Este encuentro lo llevó a cuestionarse sobre la realidad de las personas con discapacidad en Guatemala y el impacto que la falta de atención e inclusión tenía en sus vidas.

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Guatemala viven al menos 2 millones de personas con alguna discapacidad, ya sea física, de movilidad, auditiva o mental. A pesar de esta gran población, las estadísticas oficiales son escasas, ya que es un grupo "invisibilizado". Además, Aguilar señala que no existe ninguna institución pública ni legislación dedicada a su atención.

(Foto: El Círculo)

Un giro de negocio, una misma causa

El propósito de Círculo, según Aguilar, es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de un modelo financieramente sostenible. La organización logra esto generando productos a partir de residuos textiles. Aunque Círculo trabajó con diversos residuos como plásticos, metales, papel y cartón entre 2017 y 2023, a partir de 2024, decidieron centrarse exclusivamente en los residuos textiles.

Esta decisión no es casual, ya que la industria textil es la segunda más contaminante del planeta y gran parte de los textiles modernos contienen plástico, como el poliéster, lo que agrava aún más la contaminación. Al enfocarse en los textiles, Círculo no solo genera oportunidades, sino que también contribuye significativamente a la prevención de la contaminación ambiental.

El impacto de Círculo se extiende más allá de la sostenibilidad ambiental. La organización se compone de un equipo inclusivo, con personas con y sin discapacidad que trabajan juntas. A través de programas de educación para la inclusión y educación ambiental, Círculo busca generar un cambio de conciencia en la sociedad guatemalteca.

(Foto: El Círculo)

Si bien las personas con discapacidad son un grupo beneficiario directo, él considera que los verdaderos beneficiarios son "todos". La labor de Círculo crea una sociedad más inclusiva y consciente, donde la interacción entre personas con y sin discapacidad se vuelve una realidad.

Además, la protección medioambiental que brindan al reciclar residuos textiles beneficia a toda la sociedad, al generar un mejor ambiente para vivir. En las propias palabras de Aguilar, "los beneficiarios somos todos como sociedad". A través de su trabajo, Círculo demuestra que la inclusión social y la sostenibilidad ambiental pueden ir de la mano, creando un futuro más justo y limpio para todos.

Productos

En Círculo, se elaboran productos en dos líneas de trabajo: una con textil recuperado y otra con textil nuevo, enfocado en fibras naturales. Con el textil recuperado, crean productos como gabachas, delantales, gorros de cocina y limpiadores de cocina, principalmente para emprendedores y empresas de hotelería y restaurantes.

La segunda línea de productos se enfoca en fibras naturales, como las orgánicas. Con este material, la organización produce souvenirs y productos promocionales, como bolsas y bordados. El objetivo es asegurar un "final medioambientalmente responsable", con productos que se degradan naturalmente y no contaminen. Los productos de Círculo se pueden adquirir directamente a través de sus páginas en redes sociales.