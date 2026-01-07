Tráiler derriba un poste eléctrico e impacta con separadores de carril en Villa Nueva

Tras el impacto contra siete separadores, el tráiler quedó encunetado
Durante las primeras horas de este miércoles 7 de enero se reporta un hecho con un trailer en kilómetro 15.9 de la ruta al pacífico.
El transporte se dirigía en dirección a la ciudad cuando derribó un poste de tendido eléctrico e impactó contra siete separadores de carril para luego encunetarse. Solo se reportaron daños materiales.
La PMT de Villa Nueva informó que este hecho podría impactar en el tránsito. También indicaron que ya se encuentra una grúa en el lugar para liberar el paso.