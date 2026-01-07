Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Tráiler derriba un poste eléctrico e impacta con separadores de carril en Villa Nueva

  • Por Otros Autores
07 de enero de 2026, 06:26
Afortunadamente solo se reportaron pérdidas materiales. (Foto: PMT Villa Nueva)

Afortunadamente solo se reportaron pérdidas materiales. (Foto: PMT Villa Nueva)

Tras el impacto contra siete separadores, el tráiler quedó encunetado

OTRAS NOTICIAS: Tránsito, una emergencia nacional: 6.5 millones de autos en el país

Durante las primeras horas de este miércoles 7 de enero se reporta un hecho con un trailer en kilómetro 15.9 de la ruta al pacífico.

El transporte se dirigía en dirección a la ciudad cuando derribó un poste de tendido eléctrico e impactó contra siete separadores de carril para luego encunetarse. Solo se reportaron daños materiales.

La PMT de Villa Nueva informó que este hecho podría impactar en el tránsito. También indicaron que ya se encuentra una grúa en el lugar para liberar el paso. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar