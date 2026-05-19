Piloto de cisterna pierde el control y termina volcado en una hondonada

Un accidente de tránsito se reportó en el kilómetro 196 de la ruta Cito Zarco, donde una cisterna terminó en una hondonada.

Por razones que se desconocen, el conductor del transporte perdió el control, saliéndose de pista y volcando durante el percance.

Bomberos Municipales Departamentales de la estación de San Felipe, Retalhuleu, llegaron al lugar tras recibir una llamada de auxilio.

Durante el percance, el vehículo derribó un poste de electricidad. (Foto: Asonbomd)

Al realizar las revisiones correspondientes, localizaron al piloto atrapado en la cabina. De inmediato iniciaron labores de rescate y tras unos momentos lograron sacarlo y trasladarlo a un centro asistencial.

Tras el hecho, se presentaron al lugar agentes de Provial, quienes atienden diligencias del tránsito ya que el paso quedó obstruido en ambos sentidos. También se hicieron presentes agentes de la PNC para los protocolos competentes.

El piloto de la cisterna fue trasladado a un centro asistencial. (Foto: Porovial)