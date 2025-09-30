CIV busca "alguna solución" para terminar el paso a desnivel de la avenida Petapa

-

El CIV aún no decide como actuará para terminar un paso a desnivel que quedó a medias en la avenida Petapa.

El paso a desnivel, que quedó inconcluso en la 53 calle de la avenida Petapa, en la zona 12, sigue sin fecha de construcción, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó hace más de un mes retomar esa obra y finalizarla.

El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Miguel Ángel Díaz, habló al respecto, y aseguró que el contrato original "no tiene vuelta atrás", ya que fue rescindido. No obstante, hizo ver que "se va a buscar alguna solución para no dejar parado ese proyecto".

Después de una reunión con diputados, el ministro Miguel Ángel Díaz confirmó que aún no se sabe cuándo podría estar terminado el paso a desnivel. (Foto: Wilder López/Soy502)

De acuerdo con el funcionario, hay aspectos jurídicos bajo análisis para determinar cómo se procederá en el caso. No obstante, en abril pasado, las autoridades hablaban sobre la posibilidad de derribar las estructuras que aún están en pie, para lanzar un nuevo evento de licitación y que la obra se iniciara desde cero.

En aquel entonces, igual que ahora, se descartó que la empresa CEBCO, que incumplió con los plazos de entrega originalmente, pueda retomar los trabajos en el lugar.

Algunas de las estructuras del paso a desnivel han sido vandalizadas, debido a que quedaron abandonadas. (Foto: Wilder López/Soy502)

La orden de la CC

El pasado 13 de agosto, la CC otorgó un amparo presentado por un grupo de abogados contra del presidente Bernardo Arévalo, los ministros de Finanzas y Comunicaciones, así como contra el director del Fondo Social de Solidaridad.

Según los denunciantes, la paralización del proyecto afecta a los vecinos del área y violenta el derecho a la libre locomoción. Además, advirtieron una "amenaza cierta, inminente y futura" de que la construcción del paso a desnivel de la Petapa quedara abandonada.

El paso a desnivel que está inconcluso se ubica en la 53 calle de la avenida Petapa; su avance no superó el 41%. (Foto: Wilder López/Soy502)

Los magistrados de ese tribunal dieron valor a tales argumentos y resolvieron que las autoridades debían adoptar las medidas administrativas, presupuestarias, financieras, técnicas y legales necesarias para garantizar la reactivación, continuación y conclusión del proyecto.

Para el efecto, se otorgó un lapso de 30 días hábiles, en el cual se tendrá que presentar un "Plan de Reprogramación de Ejecución de Obra". El plazo estaría por vencer.