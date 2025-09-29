CIV detalla ejes para el Plan Maestro de Movilidad del área metropolitana

-

La estrategia tiene una visión de largo plazo, señalan las autoridades.

El titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) Miguel Ángel Díaz Bobadilla presentó los avances recientes y delineó los pasos a seguir en el marco del Plan Maestro de Movilidad para el área metropolitana.

El funcionario, quien participó en la conferencia de prensa La Ronda, señaló que esta es una estrategia que busca transformar de manera integral la movilidad urbana en la capital y sus alrededores.

La presentación tuvo lugar luego de la entrega oficial del estudio del Plan Maestro por parte de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA).

El Gobierno de la República de Corea entregó el Programa "Plan Maestro de movilidad y estudio de factibilidad para una carretera perimetral para mitigar la congestión vehicular en el área metropolitana de Guatemala". (Foto: Archivo / Soy502)

"El Plan Maestro de Movilidad 2022-2024, la instalación de sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) para monitoreo, el estudio de factibilidad 2023-2025 y el fortalecimiento de capacidades institucionales han permitido sentar las bases para lo que sigue", explicó el ministro Díaz Bobadilla.

Agregó que el país cuenta ya con un plan técnico y estudios que permiten tomar decisiones informadas sobre la viabilidad de las intervenciones propuestas.

Díaz Bobadilla preciso que, con el respaldo de estos componentes, el proyecto entra ahora en una nueva etapa que es la implementación y toma de decisiones estratégicas, la cual tiene siete ejes fundamentales.

Explicó que la primera es el de socialización y validación con el cual se abrirá un proceso de diálogo con municipalidades, sector privado, academia y sociedad civil para presentar el plan, recibir observaciones y asegurar respaldo político e institucional.

Posteriormente, se hará la priorización de proyectos, eje en el cual se definirá el orden de ejecución de componentes como el anillo de circunvalación, los ejes radiales y los sistemas de monitoreo, con cronogramas realistas a corto, mediano y largo plazo.

El ministro señaló que el tercer punto es la gestión del financiamiento, momento en el cual el CIV buscará fuentes diversas de financiamiento, incluyendo presupuesto nacional, cooperación internacional, préstamos y alianzas público-privadas, evaluando además mecanismos como fideicomisos de infraestructura.

El ministro de Comunicaicones explicó los ejes del plan. (Foto: CIV / Soy502)

Agregó que seguidamente está la fase de institucionalidad y gobernanza, con la cual se establecerá una coordinación efectiva entre las entidades involucradas, incluyendo el propio Ministerio, municipalidades y otras instancias, para definir roles claros y evitar duplicidades.

Según el funcionario, el quinto eje es el diseño y ejecución de proyectos piloto, con lo cual se busca implementar intervenciones estratégicas de alto impacto para generar resultados tempranos, validar procesos y fortalecer la confianza pública.

Añadió que otro de los ejes será el de gestión social y ambiental, que señala que cada proyecto será acompañado de procesos de diálogo comunitario y estudios ambientales, con el objetivo de asegurar sostenibilidad y prevenir conflictos sociales.

El titular del CIV indicó que la última fase será la de monitoreo y evaluación, con lo cual se aprovecharán sistemas como el CCTV para dar seguimiento al tránsito y medir impactos concretos en tiempo de viaje, costos logísticos y emisiones contaminantes.

"El plan que hoy presentamos no es un punto final, sino un punto de partida. Lo que sigue es asegurar recursos, alinear a los actores y comenzar a ejecutar obras que hagan realidad una movilidad moderna y sostenible para el área metropolitana, tomando en cuenta que se trabaja para vivir y no vivir para trabajar", aseveró Díaz Bobadilla.

La estrategia, con enfoque técnico y visión de largo plazo, busca responder a los retos históricos de movilidad en el país y posicionar a Guatemala como referente regional en planificación urbana integrada y sostenible.