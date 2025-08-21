¡Daños en carreteras! CIV monitorea rutas afectadas por fuertes lluvias

-

Según autoridades del CIV, no se tiene un reporte de los daños que han provocado las últimas lluvias en las carreteras.

Mediante información recopilada por las zonas viales, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) busca establecer los daños que ha sufrido la red vial, debido a las lluvias registradas en las horas recientes.

El viceministro de Infraestructura, Allan Guevara, indicó en el Congreso que, hasta el momento, se tiene el reporte de algunos derrumbes "que ya se están atendiendo", pero no detalló las carreteras afectadas.

"Estamos recibiendo los reportes de cada una de las zonas viales, que nos están indicando qué afectaciones pudieron haber sucedido durante las lluvias de ayer (20 de agosto)", dijo el funcionario, y destacó que se mantiene el monitoreo por la continuidad de las precipitaciones.

El viceministro Allan Guevara indicó que no hay un reporte completo de los daños que ha provocado la lluvia en las carreteras. (Foto: Congreso)

Daños en ruta a Antigua

Una de las carreteras que fue afectada por un derrumbe es la que va a Antigua Guatemala desde San Lucas Sacatepéquez.

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informó que una cuadrilla trabaja en el retiro de tierra y rocas que obstruyeron el paso en un carril, específicamente en el kilómetro 36.6.

La dependencia recordó que la vía es "utilizada por vecinos y turistas", por lo cual agilizaron las labores.