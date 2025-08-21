CIV no contempla proyectos mediante Ley de Infraestructura Vial Prioritaria este año

-

Nueve meses después de haber sido aprobada, la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria no tiene recursos financieros asignados ni las autoridades han definidos proyectos para ejecutar.

Concebida como una herrramienta legal que garantizaría la atención de rutas centroamericanas y otras consideradas de importancia para el país, la Ley de Infraestructura Vial Priotaria no tiene programada la ejecución de ningún proyecto este año. Eso confirmó el titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Miguel Ángel Díaz.

El funcionario acudió a una citación en el Congreso e indicó que se prevé presentar el plan de intervenciones en la red vial, mediante esa normativa, en el segundo semestre de 2026.

El jefe del CIV, Miguel Ángel Díaz, (de azul) fue citado por el diputado José Chic para explicar los avances en la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. (Foto: Cortesía)

"Hay plazos"

De acuerdo con lo informado, uno de los aspectos que detiene la ejecución de obras es que la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp) "todavía no está en funciones, como debería ser".

El ministro indicó que la Ley otorga plazo hasta julio del próximo año para la presentación del informe técnico de los contratos necesarios, el cual contendría aspectos jurídicos y financieros de cada proyecto.

Sería hasta entonces cuando se conozca los tramos que se priorizarían para su reparación y mantenimiento.

Entretanto, de presentarse alguan eventualidad en las carreteras o puentes, como el Mocá, en Suchitepéquez, donde se reportaron daños de consideración recientemente, se deberá tomar acciones de emergencia, dijo Díaz.

“ En este momento, si surgiera alguna eventualidad, como lo es el puente Mocá, se va a atender por emergencia ” Miguel Ángel Díaz, ministro de Comunicaciones

Ni recursos ni reglamento

Tales declaraciones las brindó durante una ruenión convocada por el diputado José Chic, quien cuestionó sobre los avances para la implementación de la normativa, incluyendo la asignación de fondos.

Respecto de esto último, el jefe del CIV confirmó que el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) no ha hecho el traslado de los recursos que se fijaron en la Ley.

"Ese es un asunto que tendrá que resolver el ministro de Finanzas (Jonathan Menkos)", remarcó el funcionario e hizo ver que su cartera ya hizo el requerimiento respectivo. Soy502 consultó al Minfin sobre el tema, pero aún no responde.

Otro aspecto que destacó Díaz fue que el reglamento de la norma está en proceso de elaboración. Según dijo, se espera que esté finalizado para octubre próximo.

El ministro Miguel Ángel Díaz informó sobre los procesos que están en marcha para implementar la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. (Foto: Congreso)

Así es la Ley

En noviembre del año pasado, el Congreso aprobó el Decreto 29-2024, que contiene la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.

La norma establece diversos mecanismos para garantizar la atención de las rutas centroamericanas, así como para la construcción de megaproyectos como el Anillo Regional y proyectos para mejorar la movilidad en el área metropolitana.

De acuerdo con los diputados que impulsaron la Ley, esto permitirá crear por lo menos 10 mil kilómetros de carreteras nuevas, así como asegurar el mantenimiento, reparación y conservación de las vías utilizadas mayoritariamente para el traslado de mercancías a los puertos y aduanas.

El Anillo Metropolitano es uno de los proyectos incluidos en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

¿De dónde saldría el dinero?

En la Ley, se respeta la estructura actual del CIV, en cuanto a las funciones de las dependencias que ya existen, pero crea dos nuevas entidades.

La primera es la Dipp y la segunda se denomina Fondo para Proyectos Vial Prioritaria (Fovip). Estas se encargarían del cumplimiento de los proyectos en la red vial y los mecanismos establecidos para su ejecución.

En ese marco, se fija la posibilidad de que el Fovip utilice Q10 mil millones procedente de los saldos de caja para las obras que se catalogan como prioritarias; asimismo, dinero obtenido mediante el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo, así como del Impuesto sobre Circulación de Vehículos.

No obstante, según las autoridades, el Minfin todavía no ha traslado los citados recursos.