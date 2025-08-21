Declaratoria de emergencia para cierre del campo Xan no tiene dictamen favorable

-

El MEM habría obviado un requisito establecido en la Ley de Hidrocarburos para el cierre técnico de pozos petroleros en Petén.

Una semana después de que finalizó el contrato de exploración y explotación petrolera en el Campo Xan, en el parque nacional Laguna del Tigre, Petén, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) reconoció que no existe un dictamen que avale la declaratoria de emergencia para clausurar el sitio, el cual estuvo a cargo de la empresa Perenco.

El titular de esa cartera, Víctor Ventura, participó en una reunión convocada por jefes y subjefes de bloque del Congreso, y habló sobre los procesos que están en marcha para el cierre técnico de las instalaciones.

Aunque hizo ver que la Comisión Nacional Petrolera ha dado acompañamiento al MEM desde hace un año, aclaró que no emitió una opinión favorable antes de que se declarara de emergencia la contratación de servicios para el cierre de los 59 pozos que hay en el campo Xan.

Diversas dudas plantearon los diputados sobre lo que ocurrirá con las instalaciones y equipo que permanece en el campo Xan, tras la salida de Perenco. (Foto: Archivo/Soy502)

Fue el diputado Álvaro Arzú Escobar, del bloque Unionista, quien lo cuestionó al respecto y recordó que ese es un requisito establecido en la Ley de Hidrocarburos.

Pese a la falta del dictamen, el Ministerio ha emitido tres acuerdos. Uno es para contratar a una empresa que se encargue de clausurar los puntos de extracción de petróleo y otros dos para contratar a firmas que operen el oleoducto y una minirefinería que también eran de Perenco.

Ven riesgo legal

Tras conocerse la situación, tanto Arzú como dirigentes de otros grupos parlamentarios cuestionaron la legalidad de las acciones adoptadas por el Gobierno tras la salida de la empresa petrolera.

Algunos mencionaron que si no se corrige el error, "los acuerdos (emitidos por el MEM) podrían ser objeto de acciones legales".

Luis Aguirre, de Cabal, fue uno de quienes se refirió al respecto, y preguntó al ministro si derogará las normativas. Este respondió que haría las consultas a su equipo jurídico.

Por su parte, Sonia Gutiérrez, de Winaq, recomendó al funcionario asegurar "un plan de cierre detallado y transparente" de las instalaciones que ocupó Perenco, porque, en su opinión, "es evidente que no lo tienen".