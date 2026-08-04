CIV prevé abrir paso a desnivel de calzada Roosevelt esta semana

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El CIV prevé habilitar la primera semana de agosto el paso a desnivel de la calzada Roosevelt tras resolver la iluminación con la municipalidad.

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El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) informó que la inauguración del paso a desnivel de la calzada Roosevelt está prevista para la primera semana de agosto, una vez se concluyan las gestiones pendientes con la Municipalidad de Guatemala para poner en funcionamiento la iluminación del proyecto.

Según el CIV, los trabajos contratados por el Fondo Social de Solidaridad (FSS) finalizaron el 17 de julio.

La apertura depende de finalizar la instalación eléctrica y la iluminación en coordinación con la Municipalidad de Guatemala. (Foto: Archivo/Soy502)

Sin embargo, hasta el momento el paso a desnivel todavía no ha sido habilitada al estar pendiente la conexión eléctrica que permitirá operar el sistema de iluminación tanto del paso a desnivel como de sus aproximaciones.

El CIV explicó que actualmente mantiene coordinación con la Municipalidad de Guatemala para completar ese proceso y "se espera que esto sea resuelto la primera semana de agosto", indicó el CIV.

Años de atraso y aumento de presupuesto

Durante una citación en el Congreso autoridades del Fondo Social de Solidaridad confirmaron que la obra pasó de un contrato original de Q44.96 millones a Q53.91 millones, es decir, un aumento cercano a Q9 millones.

Según el FSS el incremento se dio debido a errores de cálculo en la planificación original, específicamente en las rampas de acceso, así como al cambio de vigas tradicionales por vigas postensadas en uno de los puentes del proyecto.

El proyecto registró un incremento presupuestario de casi Q9 millones, pasando de Q44.96 millones a Q53.91 millones. (Foto: Archivo/Soy502)

Además se detalló que el paso a desnivel será entregado con casi tres años de atraso respecto al plazo establecido en el contrato original, que contemplaba su finalización para el 31 de octubre de 2023.

También se informó que la empresa constructora fue sancionada con una multa superior a Q4.3 millones por 118 días hábiles de retraso en la entrega.