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¡Vehículo volcado! Accidente afecta el tránsito en ruta al Pacífico

  • Por Geber Osorio
04 de agosto de 2026, 09:30
El tránsito se ha visto afectado debido al percance vial. (Foto: Captura de video)

El tránsito se ha visto afectado debido al percance vial. (Foto: Captura de video)

En el sector se ha reportado congestionamiento debido a que se realizaron maniobras con grúa para retirar el vehículo.

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Un accidente de tránsito se registró la mañana de este martes 4 de agosto en el kilómetro 24.5 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán.

Por causas que se desconocen, el conductor de un vehículo perdió el control y terminó volcado sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), una persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.

Esto ocasionó que el tránsito se paralizara por unos minutos, lo que ha generado congestionamiento en el sector.

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