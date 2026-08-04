¡Vehículo volcado! Accidente afecta el tránsito en ruta al Pacífico

En el sector se ha reportado congestionamiento debido a que se realizaron maniobras con grúa para retirar el vehículo.
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Un accidente de tránsito se registró la mañana de este martes 4 de agosto en el kilómetro 24.5 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Amatitlán.
Por causas que se desconocen, el conductor de un vehículo perdió el control y terminó volcado sobre la cinta asfáltica.
De acuerdo con brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), una persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.
Esto ocasionó que el tránsito se paralizara por unos minutos, lo que ha generado congestionamiento en el sector.