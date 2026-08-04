Guatemala se juega el pase al Mundial Sub-20 ante Estados Unidos

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Son 90 minutos, once contra once y ya sabemos cómo hacerlo. Guatemala se juega el pase a la Copa del Mundo Sub-20 ante el gigante del área, Estados Unidos, este martes por la noche (7:00 p. m.) en Puebla, México.

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Lo bonito del futbol es que da revanchas y a la Bicolor juvenil le tocó en el mismo torneo. Los dirigidos por el técnico argentino Sebastián Bini tienen la oportunidad de entrar en la historia, pese a que no hicieron los méritos suficientes en la fase de grupos.

Perdieron 2-1 ante una muy limitada Costa Rica, golearon 4-0 a Antigua y Barbuda y fueron goleados por México 4-0.

La historia

No es una situación desconocida. En 2011, cuando Guatemala clasificó por primera vez a un Mundial, se perdió ante Honduras en el cierre de la clasificación (3-1) y eso obligó a disputar el pase ante los norteamericanos.

Para la segunda clasificación, en 2022, la Bicolor debutó con derrota 5-1 ante El Salvador, aunque recompuso el camino y le ganó el boleto al otro gigante de la Concacaf, México.

A eso apela la generación liderada por Marvin Alexander Ávila. Se trata de hacer un partido perfecto para conseguir el boleto.

Eso sí, Estados Unidos tuvo un paso demoledor en la fase de grupos. Ganó sus tres juegos, anotó 11 goles y no recibió nada.

No será fácil, pero nunca ha sido fácil para una selección de Guatemala. Toca jugar a ganar y después de eso se sacarán las conclusiones del proceso.

El juego será en el estadio Universitario BUAP.

Guatemala vs Estados Unidos

Día: Martes, 4 de agosto

Hora: 7:00 p. m.

Dónde ver: Disney+ y ESPN