Claro impulsa educación con tecnología para universitarios

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Claro Guatemala impulsa el acceso a herramientas tecnológicas para estudiantes universitarios becados como parte de su programa Conectando la Educación, una iniciativa que busca fortalecer la formación académica y el desarrollo profesional en el país.

En un contexto donde la educación es clave para el crecimiento de las naciones, la compañía desarrolla acciones orientadas a facilitar recursos que permitan a los jóvenes potenciar sus conocimientos y mejorar su desempeño académico.

(Fotografía cortesía: Claro)

El programa consiste en la entrega, sin costo, de equipo de cómputo, módems e Internet móvil a estudiantes seleccionados de distintas universidades del país. Este beneficio se otorga durante un período de cinco años, tiempo estimado para completar una carrera universitaria.

Como parte de esta iniciativa, se realizó una nueva entrega a estudiantes becados de una universidad privada de Guatemala, quienes fueron seleccionados con base en su rendimiento académico. Esta acción forma parte de un convenio que contempla dotaciones anuales de equipo tecnológico.

“ En esta ocasión regresamos a este centro universitario para realizar la segunda entrega, como parte del convenio, con quienes compartimos la misma visión de transformación digital y desarrollo académico en Guatemala y la región, por medio de la tecnología. ” Willy Andreatta , gerente de Mercadeo de Claro Guatemala.

Los estudiantes beneficiados pertenecen a distintas áreas de estudio, entre ellas ingenierías, ciencias de la computación, psicología y negocios internacionales, lo que permite ampliar el alcance del programa en diferentes disciplinas.

La iniciativa contempla la entrega de computadoras con especificaciones actualizadas, además de módems y tarjetas SIM con acceso a Internet móvil, herramientas que facilitan la investigación, el aprendizaje y la continuidad de los estudios.

Desde la institución académica, autoridades destacaron que estos recursos permiten a los estudiantes fortalecer sus capacidades, acceder a más información y desarrollar habilidades clave durante su formación profesional.