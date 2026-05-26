Metro Riel iniciará construcción antes de finalizar el Gobierno, asegura Arévalo

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Bernardo Arévalo señala que delegaciones guatemaltecas han conocido experiencias internacionales en materia ferroviaria.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que su administración busca dejar iniciada la construcción del proyecto de Metro Riel antes de concluir su mandato, como parte de los esfuerzos por impulsar una solución estructural al sistema de transporte en el país.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario reiteró que la intención de su administración es avanzar lo más pronto posible en el proyecto del Metro Riel y no limitarse a dejarlo en fase de planificación.

"Estamos trabajando en esa dirección y nuestra intención es comenzar lo antes posible, no dejar el plan, sino dejar comenzada la construcción y avanzada hasta donde podamos", aseguró el gobernante.

Arévalo indicó que actualmente Guatemala cuenta con una misión técnica del Reino Unido que analiza a profundidad los distintos componentes del megaproyecto, lo que incluye aspectos técnicos y financieros.

El presidente informó sobre su plan de comenzar la construcción del Metro Riel. (Foto: SCSP / Soy502)

"Tenemos ya en Guatemala una misión técnica británica para precisamente tener una discusión a fondo sobre los distintos aspectos que implica este megaproyecto que va desde las consideraciones técnicas hasta las consideraciones financieras", afirmó el presidente.

Indicó que el acercamiento con el Reino Unido no es reciente, sino que forma parte de un proceso de diálogo que se ha desarrollado durante varios meses.

El mandatario dijo que ese intercambio ha incluido visitas de expertos británicos al país, así como delegaciones guatemaltecas que han conocido experiencias internacionales en materia ferroviaria, como el caso de Perú.

El gobernante detalló que en las próximas semanas se espera alcanzar mayor claridad sobre la viabilidad de continuar con el acompañamiento técnico británico, aunque subrayó que aún no existe un acuerdo definitivo firmado.

"Eso se va a definir, no se puede decir que es definitiva hasta que no tengamos firmado un acuerdo", puntualizó Arévalo.

El Metro Riel ha sido planteado como uno de los proyectos estratégicos del Gobierno para mejorar la movilidad urbana y responder a la creciente demanda de transporte en el área metropolitana.

Sin embargo, su ejecución depende de la definición de esquemas técnicos, financieros y de cooperación internacional que actualmente se encuentran en análisis.