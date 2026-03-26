Por trabajos de exploración arqueológica, clases en la USAC serán virtuales

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Las clases en la USAC regresarán a la modalidad virtual en abril, debido a trabajos de exploración que se efectuarán en el campus central como parte de un proyecto de investigación arqueológica.

A partir del 6 de abril, las clases en la Universidad de San Carlos (USAC, ya no serán de manera presencial, sino volverán a la modalidad virtual por recomendación del Departamento de Diseño, Urbanización y Construcción (DUC) de la División de Servicios Generales de la USAC.

Esta medida, que iniciará dos días de la elección del nuevo Rector para el período 2026-2030, obedece, de acuerdo a lo solicitado por el DUC, a trabajo de exploración que se efectuarán en el campus universitario en la zona 12 capitalina. Esto como parte de un convenio de investigación arqueológica.

Convenio

Aunque la duración de esta medida podría extenderse, en el caso de no tener un hallazgo de evidencia cultural de mayor relevancia, el tiempo estimado de ejecución, inicialmente será de cuatro meses.

En este proyecto se ha contemplado la realización de 40 excavaciones en la fase 1 en el lugar conocido como viaducto, y 35 más en su fase 2 en el área de parqueos de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media (EFPEM), ubicada sobre la Avenida Petapa.

Las excavaciones tendrán una longitud de 2X2 metros y una profundidad de igual medida.

Proyecto

Los trabajos que se efectuarán en la ciudad universitaria, ubicada en la zona 12 capitalina, son parte de un proyecto denominado "Viaducto del periférico universitario acceso norte".

En dicho proyecto se ha contemplado la construcción de cuatro viaductos y una plaza conmemorativa y buscan mejorar la movilidad alrededor del campus central de la ciudad universitaria, entre la Avenida Petapa y el Anillo Periférico.

Uno de estos viaducto es conocido como "Villa Sol", inaugurado en la 35 calle de la Avenida Petapa, diseñado para mejorar el tránsito que sale de la USAC hacia la calzada Atanasio Tzul.