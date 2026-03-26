Elección Rector: CSU deja fuera a tres cuerpos electores de oposición

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En su sesión ordinaria, el CSU conoció 10 expedientes electorales, de los cuales admitió tres impugnaciones que dejan fuera de la elección por la rectoría de la USAC a tres cuerpos electorales.

Tras haber iniciado una hora después del tiempo fijado para la sesión ordinaria, el Consejo Superior Universitario (CSU) admitió tres impugnaciones con las que deja fuera de la contienda por la rectoría de la Universidad de San Carlos (USAC) a igual número de cuerpos electorales, aparentemente de la oposición.

Con esto, se conoció que el CSU evaluó los expedientes de 10 cuerpos electorales, incluidos los tres que quedaron fuera, por lo que solo uno de oposición fue acreditado, mientras que los seis restantes oficialistas obtuvieron el aval para participar en la elección para rector el próximo 8 de abril.

Impugnaciones

Los recursos admitidos por el CSU tienen algo en común: los denunciantes impugnaron la elección de los respectivos cuerpos electorales estudiantiles, por lo que no se reconocen dichos cuerpos electorales mientras se resuelve en definitiva dicho recurso, por lo que se fijaron audiencias en un plazo de 10 días.

La primera impugnación fue presentada por el estudiante Diego Priego Gudiño, en contra de la elección del cuerpo electoral estudiantil de la Facultad de Agronomía, ganada por una planilla de oposición.

En su alegato, el denunciante señala que, supuestamente, no se permitió votar a varios estudiantes por no estar en el padrón electoral.

La segunda fue presentada por el estudiante Juan Pablo Zapeta Russo en contra de la elección del cuerpo electoral de la Facultad de Ingeniería, ganada por una planilla de oposición.

El denunciante indica un supuesto acarreo de votantes y coacción, incumpliendo la norma electoral.

La tercera fue presentada por la estudiante María Elizabeth Álvarez Ramírez en contra del cuerpo electoral estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas, ganada por una planilla de oposición.

Álvarez Ramírez señala una supuesta limitación de votar por ser estudiante de la jornada de plan fin de semana.

Cuerpos electorales acreditados

De acuerdo a su orden, el CSU acreditó a los siete cuerpos electorales agendados para esta sesión. Entre los expedientes electorales avalados, seis corresponden al oficialismo y uno solo a la oposición.

De esta cuenta, los primeros tres expedientes acreditados están relacionados con la elección de cinco profesores titulares de la Facultad de Humanidades, cinco profesionales no catedráticos de la USAC y miembros del Colegio de Ingenieros de Guatemala, y cinco estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que integrarán el cuerpo electoral universitario que elegirá al rector de la USAC.

También, avalaron los expedientes de elección de cinco profesores titulares de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, cinco estudiantes de la Facultad de Humanidades y cinco profesores no catedráticos y miembros del Colegio de Humanidades.

Por último, aprobaron el expediente electoral relacionado con la elección de cinco profesionales no catedráticos de la USAC y miembros del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala. Este último, integrado por una planilla de oposición.

Elección de rector

Según la convocatoria, la elección del nuevo rector está prevista para el próximo miércoles 8 de abril, a efectuarse en el Hotel Museo Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala.

Es de recordar que en este mismo escenario se llevó a cabo el pasado 16 de febrero la elección del magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), por el pleno del CSU en representación de la USAC.