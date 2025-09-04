La clave para mantener viva la chispa del amor

Los pequeños gestos, como apodos cariñosos, refuerzan el vínculo amoroso.
Con el paso de los años, las relaciones tienden a enfriarse, debido a la rutina, los altibajos de la vida, el cambio de actitud de la pareja y las diferencias entre ambos.
Tomando en cuenta que cada vez es más común que las personas se separen en un corto plazo, es fascinante ver a aquellas quienes logran verse tan acaramelados como si el tiempo no hubiera pasado.
Según la psicóloga y experta en relaciones Nicole K. McNichols, el humor es la clave para mantener la chispa viva y explica que reírse hace que ambos se sientan bien.
"Se genera confianza, aumenta la intimidad, reduce el conflicto y proporciona una forma segura de comunicarse", concluye McNichols, confirmando que la característica más importante es poder divertirse en pareja.
Mantén el humor:
La clave para que dos personas sigan enamoradas como el primer día está en los pequeños gestos, como tener apodos cariñosos y bromas internas que solo la pareja entienda y que se sientan cómodos al utilizarlos en momentos de tensión y cuando se necesite.
Evítalo:
No confundas el humor con el sarcasmo, las bromas pesadas o chistes sobre situaciones personales que puedan afectar la relación.