Consejos para que tu bebé tenga un sueño seguro

El SMSL es un riesgo real que puede prevenirse con cuidados.
ENTÉRATE: Mantén el orden en el hogar con el método OLÉ
Los padres primerizos deben prepararse para cuidar a toda costa al nuevo miembro de la familia, procurando su bienestar antes que cualquier otra cosa. Por ello, es necesario conocer algunas recomendaciones básicas que garantizan que tenga un sueño seguro.
La Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda que los bebés duerman en la misma habitación que sus padres en los primeros seis meses de vida para reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL).
LEE: Camina a diario y mejora tu salud emocional
La doctora Cindy Gellner, pediatra de University of Utah Health, comenta que "tener a su bebé en la misma habitación facilitará su control y le alertará de cualquier señal de angustia".
Sin embargo, compartir el cuarto no significa que debas compartir la cama, debido a que el recién nacido necesita descansar en un espacio separado como una cuna.
El SMSL es un riesgo real y ha sido la causa de tragedias en muchas familias. En Estados Unidos, alrededor de 3 mil 500 bebés fallecen por no seguir las recomendaciones, como que un adulto no puede dormir junto a él y menos si es en un sofá o se está bajo los efectos del alcohol.
Sueño seguro
- Utiliza una cuna para que el bebé pueda dormir.
- El bebé debe dormir boca arriba siempre.
- Asegúrese de que la superficie de la cuna tenga un balance entre comodidad y firmeza.
- Evita colocar ropa de cama blanda, protectores de cuna, almohadas, mantas ni peluches.
- Para abrigar al bebé, adquiere una manta especial diseñada para envolverlo (con velcro).
- Aliméntalo con leche materna durante al menos seis meses.
- Mantén al día sus vacunas.