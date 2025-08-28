Consejos para que tu bebé tenga un sueño seguro

-

El SMSL es un riesgo real que puede prevenirse con cuidados.

Los padres primerizos deben prepararse para cuidar a toda costa al nuevo miembro de la familia, procurando su bienestar antes que cualquier otra cosa. Por ello, es necesario conocer algunas recomendaciones básicas que garantizan que tenga un sueño seguro.

El bienestar del recién nacido debe ser siempre la prioridad. (Foto: Shutterstock)

La Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda que los bebés duerman en la misma habitación que sus padres en los primeros seis meses de vida para reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL).

La AAP recomienda que el bebé duerma en la misma habitación. (Foto: Shutterstock)

La doctora Cindy Gellner, pediatra de University of Utah Health, comenta que "tener a su bebé en la misma habitación facilitará su control y le alertará de cualquier señal de angustia".

La cuna es el espacio más seguro para el descanso del bebé. (Foto: Shutterstock)

Sin embargo, compartir el cuarto no significa que debas compartir la cama, debido a que el recién nacido necesita descansar en un espacio separado como una cuna.

El SMSL es un riesgo real y ha sido la causa de tragedias en muchas familias. En Estados Unidos, alrededor de 3 mil 500 bebés fallecen por no seguir las recomendaciones, como que un adulto no puede dormir junto a él y menos si es en un sofá o se está bajo los efectos del alcohol.

El bebé debe dormir únicamente boca arriba. (Foto: Shutterstock)

Sueño seguro