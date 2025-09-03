Trucos naturales para ahuyentar moscas sin químicos

Los insectos suelen sentirse atraídos por el calor y el refugio, por lo que, si tu hogar ofrece ambos, es muy probable que sea invadido por las molestas moscas en tu cocina o patio.

La acumulación de residuos favorece la proliferación de moscas. (Foto: Shutterstock)

Su presencia puede arruinar comidas y momentos de descanso, por lo que muchos buscan métodos naturales para mantenerlas fuera sin usar químicos dañinos para la salud, en especial si hay niños en casa.

La plaga de mosquitas puede deberse a la basura, el desagüe, derrames de líquidos en la cocina o en el cubo de basura, por lo que es importante mantener la higiene y evitar la acumulación de residuos.

Además, es recomendable que te asegures de que no tengas fugas de agua que puedan causar mal olor y que las sobras de comida del basurero estén cubiertas para impedir que las moscas se reproduzcan.

Clavos de olor sobre un limón, es uno de los trucos más usados en las cocinas. (Foto: Shutterstock)