Trucos naturales para ahuyentar moscas sin químicos

Evita que las moscas invadan tu hogar con métodos caseros
Los insectos suelen sentirse atraídos por el calor y el refugio, por lo que, si tu hogar ofrece ambos, es muy probable que sea invadido por las molestas moscas en tu cocina o patio.
Su presencia puede arruinar comidas y momentos de descanso, por lo que muchos buscan métodos naturales para mantenerlas fuera sin usar químicos dañinos para la salud, en especial si hay niños en casa.
La plaga de mosquitas puede deberse a la basura, el desagüe, derrames de líquidos en la cocina o en el cubo de basura, por lo que es importante mantener la higiene y evitar la acumulación de residuos.
Además, es recomendable que te asegures de que no tengas fugas de agua que puedan causar mal olor y que las sobras de comida del basurero estén cubiertas para impedir que las moscas se reproduzcan.
Remedios caseros
- Mezcla un vaso de agua con tres cucharadas de vinagre, una de detergente y una de azúcar en un recipiente. Colócalo cerca de una ventana y las mosquitas serán atraídas y se ahogarán en el líquido.
- Otra trampa con una mezcla casera se prepara con vinagre, agua, azúcar y jabón para lavar los platos.
- Para cuidar tu cocina, el repelente casero más utilizado consiste en colocar algunos clavos de olor encima de un limón.
- Basta con colocar un diente de ajo pelado cerca de las ventanas y accesos por los que las moscas entran para que no se acerquen.
- Puedes colocar plantas aromáticas como citronela, lavanda o eucalipto al aire libre para espantar a los insectos.