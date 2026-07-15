¡Prepara el paraguas! Así estará el clima este miércoles 15 julio en Guatemala

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El paso de una onda del este ha dejado inestabilidad en el territorio guatemalteco y se prevén lluvias en algunas regiones del país.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer las condiciones climáticas para este miércoles 15 de julio.

El paso de la onda del este número 19 de la temporada ha dejado inestabilidad en el territorio nacional, por lo que se presentan remanentes de humedad.

En horas de la mañana se prevé nubosidad dispersa con nublados parciales acompañados de viento norte moderado en las regiones del altiplano central, valles de oriente y algunas zonas del occidente.

Los nublados aumentarían en la tarde y noche, lo que provocaría lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

Los mayores acumulados de lluvias se presentarían en las regiones del caribe, norte y parte del altiplano central, por lo que se le recomienda a la población tener precaución por posibles crecidas repentinas de ríos, inundaciones y deslizamientos.

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Temperaturas

En la region del altiplano central se prevén temperaturas mínimas de 15ºC y máximas de 27ºC.

Por otro lado, en la región de bocacosta, pacífico y oriente se presentarán las temperaturas más altas del país, con 35ºC y 36ºC.