¡Miércoles lluvioso! Así estará el clima este 24 de septiembre en Guatemala

-

Si sales de casa, prepárate ante posibles lluvias en el territorio guatemalteco.

OTRAS NOTICIAS: Fuertes lluvias han provocado 645 emergencias y 12 muertes en septiembre

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) dio a conocer el pronóstico del clima para este miércoles.

En la madrugada se podrían presentar lluvias en regiones del Norte y Caribe. Al amanecer una posible neblina acompañada de nublados, indicaron los expertos.

Durante el resto de la mañana se esperan pocas nubes en la costa sur, en el resto del país nubosidad dispersa, explicaron.

Para horas de la tarde y noche, se prevé nublados y gradualmente se presentarán lluvias. Así como actividad eléctrica en gran parte del país, siendo los mayores acumulados en Occidente y del sur al centro del territorio nacional.

Remanentes de humedad son dejados por la onda del este. (Foto: Insivumeh)

Las condiciones atmosféricas pueden promover tormentas locales severas, provocando abundantes lluvias y vientos fuertes, informó el Insivumeh.

Además, solicitaron tomar precauciones ante posibles crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra.