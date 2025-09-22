Fuertes lluvias han provocado 645 emergencias y 12 muertes en septiembre

-

Las autoridades piden a la población evitar poner en riesgo su vida cruzando ríos y corrientes crecidas.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó que las fuertes lluvias que se han registrado durante septiembre han provocado 645 emergencias y la muerte de al menos 12 personas.

Claudinne Ogaldes, secretaria de la Conred, precisó que los departamentos donde más emergencias se han registrado son Guatemala, con 123 y Alta Verapaz, con 117.

Precisó que los mayores acumulados de precipitación pluvial se registraron en Quiché, Alta Verapaz, Zacapa, San Marcos y Escuintla y que en las últimas 24 horas han caído al menos 100 milímetros de lluvia en algunas regiones del país.

Los deslizamientos ocurren debido a que la fuerte lluvia satura los suelos. (Foto: Archio / Soy502)

"Las emergencias más recurrentes son inundaciones y movimientos de masa, como deslizamientos y derrumbes. Más de 11 mil personas han sido afectadas por las lluvias desde el 1 de septiembre al 21 de septiembre", declaró la secretaria.

Ogaldes informó que durante toda la temporada de lluvia se han registrado el deceso de 45 personas, de las cuales en septiembre se han registrado 12.

Asimismo, de todos los decesos, 30 ocurrieron porque las personas fueron arrastradas por ríos o corrientes de agua.

"Todavía tenemos tres personas desaparecidas, hasta el momento no han sido recuperados sus cuerpos que fueron arrastrados por ríos. Hay 111 personas albergadas en Panzós, Senahú, Purulhá, —Alta Verapaz— y Chinautla, —Guatemala—", precisó la secretaria.

Piden tener precaución

La funcionaria hizo un recordatorio a la población a no arriesgar su vida tratando de cruzar ríos o correntadas cuando se registra un aumento de la lluvia.

"Recomendamos nuevamente que no se arriesguen, no crucen ríos crecidos o calles inundadas bajo ninguna circunstancia, cuiden su vida, la de los suyos y también la vida de los rescatistas", enfatizó Ogaldes.

Las crecidas repentinas de ríos o de corrientes represetan un peligro mortal para la población. (Foto: Archivo / Soy502)

Destacó que cuando las personas vean que hay posibilidad de inundaciones en sus comunidades, no deben dudar de autoevacuar, organizarse con vecinos o familiares y preparar la mochila a las 72 horas.

"Hemos atendido todas las emergencias y enviado ayuda humanitaria a Alta Verapaz, Izabal, Escuintlas y Suchitepéquez que han sido los departamentos más afectados que se registran hasta el momento", puntualizó la secretaria.