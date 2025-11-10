Versión Impresa
¿Cómo lograr que los virus de la temporada no afecten a tus hijos?

  • Por Jessica González
10 de noviembre de 2025, 13:17
Hacer ejercicio y evitar el sedentarismo es una de las principales recomendaciones. (Foto: Shutterstock)

La llegada de la temporada de frío ha incrementado la incidencia de enfermedades respiratorias, siendo el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) uno de los que más afecta a niños y adultos mayores. 

En esta temporada de frío, muchos virus suelen afectar el sistema respiratorio, sobre todo en niños y adultos mayores.

El Virus Sincitial Respiratorio es uno de los que más está afectando en este momento. 

Sin embargo, el médico y especialista en enfermedades respiratorias, Alejandro de León, afirma que es importante también preocuparse por proteger el sistema inmune y el sistema respiratorio.

Para lograr que el cuerpo esté fortalecido y pueda reaccionar bien ante cualquier virus de temporada, el galeno recomienda: 

  • Cuidar la alimentación: esta debe ser balanceada y rica en proteínas.
  • Evitar el sobrepeso y la obesidad.
  • Hacer ejercicio y practicar algún deporte.
  • Dormir lo suficiente: la vida corrida y las madrugadas debido a las largas distancias no permiten lograr calidad en el sueño.
  • Hidratación.

De León también sugiera ingerir vitamina E, C y Zinc, o bien recurrir a otras opciones como la equinacea o la cúrcuma.

Estas herramientas harán que el sistema inmunológico responda bien ante la cantidad de virus que están afectando por el clima, afirma el especialista. 

@pediatraalejandrodeleon Sistema Inmune . Mejorarlo#pediatraalejandrodeleon #viral #fypdong #foryoupage #foryou ♬ sonido original - Pediatra Alejandro De León

