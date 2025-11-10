¿Cómo lograr que los virus de la temporada no afecten a tus hijos?

La llegada de la temporada de frío ha incrementado la incidencia de enfermedades respiratorias, siendo el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) uno de los que más afecta a niños y adultos mayores.
En esta temporada de frío, muchos virus suelen afectar el sistema respiratorio, sobre todo en niños y adultos mayores.
El Virus Sincitial Respiratorio es uno de los que más está afectando en este momento.
Sin embargo, el médico y especialista en enfermedades respiratorias, Alejandro de León, afirma que es importante también preocuparse por proteger el sistema inmune y el sistema respiratorio.
Para lograr que el cuerpo esté fortalecido y pueda reaccionar bien ante cualquier virus de temporada, el galeno recomienda:
- Cuidar la alimentación: esta debe ser balanceada y rica en proteínas.
- Evitar el sobrepeso y la obesidad.
- Hacer ejercicio y practicar algún deporte.
- Dormir lo suficiente: la vida corrida y las madrugadas debido a las largas distancias no permiten lograr calidad en el sueño.
- Hidratación.
De León también sugiera ingerir vitamina E, C y Zinc, o bien recurrir a otras opciones como la equinacea o la cúrcuma.
Estas herramientas harán que el sistema inmunológico responda bien ante la cantidad de virus que están afectando por el clima, afirma el especialista.