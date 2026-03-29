Este es el pronóstico del clima para el domingo 29 de marzo

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Será un día con contrastes en el clima y se recomienda planificar las actividades según la región para disfrutar de un domingo vacacional al máximo.

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El clima de este domingo 29 de marzo en Guatemala estará influenciado por un sistema de alta presión que provocará condiciones distintas dependiendo de la región y el momento del día, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh)

Posibles lloviznas

Durante la mañana, del norte al centro del país predominará la nubosidad con posibilidad de lloviznas, principalmente al amanecer. En contraste, el sur y el oriente tendrán pocas nubes con mayor exposición al sol y temperaturas más elevadas desde temprano.

A lo largo del día también se espera la presencia de viento del norte, con mayor intensidad en el Altiplano Central, así como en regiones de Oriente y Occidente. Estas condiciones podrían generar ráfagas ocasionales.

Por la tarde algunas regiones presentan probabilidad de lluvia. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Actividad eléctrica

Para la tarde y noche, se esperan posibles lluvias acompañadas de actividad eléctrica en el suroccidente, la Bocacosta y el Caribe; estas condiciones también podrían registrarse en Alta Verapaz y Petén.

Para el resto del país, el cielo permanecerá con pocas nubes.

En horas de la noche, el ambiente será más frío, especialmente en zonas elevadas, debido al descenso de temperatura.