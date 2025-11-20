Club lamenta el fallecimiento de exjugador guatemalteco

Este jueves 20 de noviembre fue localizado el cuerpo del exjugador guatemalteco, Justo Rodolfo Reyes López, de 45 años, quien era originario de la capital.

El Club América de Salcajá de la Liga Segunda División del fútbol guatemalteco lamentó el sensible fallecimiento de Justo Reyes, quien en su momento fue goleador de este equipo.

Además, el club le mandó un mensaje a la hija, familia y amigos de "Pescado", como era reconocido este exjugador, a quien consideran como un amigo en dicha institución.

Reyes López fue hallado en la orilla de un río de aguas negras que desembocan en el río Samalá, en Quetzaltenango.

La víctima podría haber fallecido debido a las bajas temperaturas registradas durante la madrugada en el sector, según la versión preliminar de los Bomberos Municipales Departamentales.

Justo Rodolfo Reyes fue hallado sin vida probablemente por hipotermia. (Foto: América de Salcajá)