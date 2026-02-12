Club de lectura capitalino difunde la literatura de Miguel Ángel Asturias

-

La Biblioteca La Teca acoge el club de lectura Asturias para todos, una iniciativa que promueve la obra del premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias mediante encuentros abiertos a estudiantes y público interesado en la literatura nacional.

Con el objetivo de fomentar el acceso a la literatura y fortalecer la identidad cultural, el Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala (CECEG) puso en marcha el club de lectura Asturias para todos, una iniciativa dedicada a difundir la obra del Premio Nobel de Literatura 1967, Miguel Ángel Asturias.

La actividad se desarrollará en la Biblioteca La Teca, ubicada en la 12 calle 6-25 de la zona 1, con encuentros gratuitos programados desde el sábado 7 de febrero, desde las 10:30 horas. El resto de reuniones están planificadas para el primer sábado de cada mes, hasta llegar a noviembre.

Usan la lectura como punto de partida para el intercambio cultural. (Foto: CECEG)

Los interesados pueden llegar sin llamar o cumplir algún requisito, solo deben contar con disposición para participar, además el material que se utiliza se proporciona en cada sesión.

De acuerdo con Juan Pablo González, director del CECEG, esta propuesta responde a la misión institucional de promover las expresiones culturales del país.

Este es un momento ideal para acercarse a la literatura guatemalteca. (Foto: CECEG)

"Parte de la visión del CECEG consiste en promover y difundir las diversas manifestaciones y valores fundamentales de la identidad multicultural del país. Asturias para todos busca acercar la cultura literaria a la población guatemalteca desde la obra de uno de los literatos más laureados a nivel mundial", señaló.

Desde la perspectiva académica y cultural, la difusión de la obra de Asturias cobra especial relevancia para las nuevas generaciones.

"Asturias, Premio Nobel de Literatura, por medio de sus obras nos acerca a la cultura popular y tradicional guatemalteca. Nos hace recorrer diversas calles de la ciudad de Guatemala en su narrativa y reflexionar sobre la ironía particular del ser guatemalteco", explicó González.

Es un espacio de encuentro para el diálogo y la reflexión literaria. (Foto: CECEG)

Además, enfatizó que "a Asturias hay que leerlo, reflexionarlo y visibilizarlo para que las nuevas generaciones de lectores puedan enamorarse de él y su literatura".

La Biblioteca La Teca fue elegida como sede gracias a una alianza sostenida con el CECEG y la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

"La Teca es un espacio que nos abre sus puertas continuamente y que, por más de tres años, ha tenido la disposición para recibir diversas actividades académicas y culturales", destacó el director del Centro de Estudios.

Lectores reunidos para compartir ideas y experiencias. (Foto: CECEG)

El club de lectura forma parte de una proyección cultural más amplia que se desarrollará a lo largo de 2026. González adelantó que "el club de lectura Asturias para todos se contempla como una actividad permanente durante todo el año", junto a conferencias mensuales, proyecciones de cine guatemalteco y otras acciones culturales.

Además, la iniciativa prevé expandirse en 2027 con un club de lectura dedicado a una autora guatemalteca, reforzando así el compromiso con la difusión de la literatura nacional.