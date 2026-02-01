Club Campestre San Isidro domina la Copa Seguros Universales tras la segunda ronda

-

En la Copa Seguros Universales, Club Campestre San Isidro sigue dominando

Tras disputada la segunda ronda de la Copa Seguros Universales 2026, el Club Campestre San Isidro ratificó el liderato tomado después de los primeros 18 hoyos, pero Mayan Golf Club y Guatemala Country Club no se rinden, y escoltan de cerca al puntero. En la cuarta posición se ubica El Pulté Golf.

Para esta tercera edición del torneo anual invitacional Copa Universales 2026, son 88 jugadores lo que están en competencia. El sistema de ubicación en la tabla general es por puntos. Se disputa por medio de 12 puntos a pelear en cada hoyo, asignando los de la siguiente manera: el ganador del hoyo, se llevará 6 puntos, el segundo mejor score, 4 puntos, tercer mejor score, 2 puntos, último score, 0 puntos. En caso de empate, se distribuirán los puntos que se hayan empatado los scores, utilizando el hándicap.

Así, Club Campestre San Isidro continúa en el primer lugar de la tabla general por club, con un total de 2549 puntos, seguido por Mayan Golf Club, que escaló de la tercera a la segunda posición, con un total de 2378 puntos; mientras que, en la tercera y cuarta plazas se ubican, Guatemala Country Club, 2340 puntos y El Pulté Golf, con 2237 unidades.

Las categorías que se disputan son: Campeonato, A, B, C, Senior, Súper Senior, Femenina, y Por Equipos.

El jugador, Carlos Penagos, en la categoría A, fue quien más puntos logró para San Isidro, al contabilizar 134 puntos. Para Mayan Golf, fue José Quezada (categoría C), quien ganó 128, en la categoría C. Gabriel Matheu conquistó 132 unidades para Guatemala Country Club (categoría B); mientras que para El Pulté Golf, fue Andrés Saravia (Campeonato), quien logró 129 puntos.

La tabla individual también tuvo cambios, Carlos Penagos, Gabriel Matheu, Rodrigo Olivero, Andrés Saravia y Diego Ruiz, con 134, 132, 131, 129 y 128 puntos, ocupan los primeros cinco puestos; mientras que, Alfredo Unda, José Quezada, Alejandro Villavicencio, Martín Saravia y Brian Loesser, cierran el top 10, con 128, 128, 126, 126, y 125, puntos, respectivamente.

Este domingo se disputarán los últimos 18 hoyos, de la primera fase de la Copa Universales 2026, en Guatemala Country Club, para luego trasladarse al Mayan Golf Club (20, 21 y 22 de marzo), la siguiente parada será en Club Campestre San Isidro (24, 25 y 26 de julio), y finalizar en el Pulté Golf (10, 11 y 12 de septiembre).