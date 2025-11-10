Santa Cecilia, patrona de la música, cumple 66 años de fundación.

-

La Parroquia Santa Cecilia se prepara para celebrar su 66 aniversario de fundación, un hito que fomenta la espiritualidad de la población desde su institución en 1967. Confiada a la Congregación San Cayetano y atendida por el primer párroco Juan Rizzi, esta iglesia mantiene viva la devoción por su patrona, Santa Cecilia, y San Antonio de Padua. Conoce la historia de los 66 años del templo, sus remodelaciones y los importantes sucesos, como la renovación de campanas, que la marcan en Zacapa.

La parroquia tiene 66 años de fundación, en los cuales se ha dedicado a fomentar la espiritualidad entre la población, por lo que sus autoridades esperan celebrar el acontecimiento con una misa.





Las autoridades eclesiásticas junto al pueblo eligieron a Santa Cecilia como patrona, pero también hay mucha devoción por San Antonio. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Según datos históricos, el templo fue instituido el 25 de febrero de 1967 y confiado a los pastores de la congregación de San Cayetano un año después.

En 1969 remodelaron y ampliaron sus instalaciones para albergar a las hermanas de la Sagrada Familia que sirvieron a la parroquia de 1970 a 1982.





El templo cuenta con un hermoso mural en el altar mayor. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Victoriano Galdámez explica en documentos históricos que la patrona de la iglesia es Santa Cecilia, aunque también hay mucha devoción por San Antonio de Padua.

En noviembre de 1969 llegaron cuatro religiosos de San Cayetano para atender la iglesia del municipio y la de Río Hondo, siendo el primer párroco del templo Juan Rizzi.

Conoce más

El 21 de junio de 1969, el Nuncio Apostólico de Guatemala, Jerónimo Prigione, inauguró la construcción de la primera torre del campanario junto al primer obispo de Zacapa, monseñor Constantino Luna y Ottorino Zanon, fundador de la Congregación Pía Sociedad San Cayetano.





En el 2016, las campanas fueron restauradas y bendecidas por monseñor Ángel Antonio Recinos Lemus. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

La segunda torre fue consagrada por monseñor Aníbal Casasola, en 2006 y en 2012 fue construido el pórtico de la entrada principal; y tras sufrir varios daños por el paso del tiempo, las campanas fueron restauradas y bendecidas por el obispo de Zacapa y Chiquimula, monseñor Ángel Antonio Recinos Lemus, en 2016.





El primer párroco del templo fue Juan Rizzi, quien llegó al municipio en junio de 1969. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Dato curioso

El primer templo del municipio se construyó en 1906, en honor a Santa Cecilia, mártir y patrona de los músicos, pero también se tiene mucha devoción a San Antonio de Padua.

