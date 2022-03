Premios Óscar 2022: CODA es la ganadora como Mejor Película

El filme CODA ganó como Mejor Película en los Óscar 2022.

En la 94 edición de los premios Óscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Jane Campion por The Power Of The Dog se llevó la estatuilla a Mejor Directora.

Mientras que la ganadora como Mejor Película del 2022 fue CODA. No resulta una sorpresa porque el filme ya había ganado reconocimiento en el festival de cine de Sundance.

La cinta narra la historia de Ruby (Emilia Jones), de 17 años, es la única miembro oyente de una familia sorda: una CODA, hija de adultos sordos.

Su vida gira en torno a actuar como intérprete para sus padres (Marlee Matlin y Troy Kotsur) y trabajar en el barco pesquero de la familia todos los días antes de la escuela con su padre y su hermano mayor (Daniel Durant).

Pero cuando Ruby se une al club de coro de su escuela secundaria, descubre que tiene un don para el canto y pronto se siente atraída por su compañero de dúo Miles (Ferdia Walsh-Peelo).

Alentada por su maestro de coro (Eugenio Derbez), entusiasta y afectuoso, a postularse en una prestigiosa escuela de música, Ruby se encuentra dividida entre las obligaciones que siente hacia su familia y la búsqueda de sus propios sueños.

Lady Gaga y Liza Minelli fueron las encargadas de presentar las nominaciones y el premio más importante de la gala de los Óscar.

Estos eran los nominados:

BELFAST

Laura Berwick, Kenneth Branagh, Becca Kovacik and Tamar Thomas

CODA

Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi and Patrick Wachsberger

DON'T LOOK UP

Adam McKay and Kevin Messick

DRIVE MY CAR

Teruhisa Yamamoto,

DUNE

Mary Parent, Denis Villeneuve and Cale Boyter,

KING RICHARD

Tim White, Trevor White and Will Smith,

LICORICE PIZZA

Sara Murphy, Adam Somner and Paul Thomas Anderson,

NIGHTMARE ALLEY

Guillermo del Toro, J. Miles Dale and Bradley Cooper

THE POWER OF THE DOG

Jane Campion, Tanya Seghatchian, Emile Sherman, Iain Canning and Roger Frappier

WEST SIDE STORY

Steven Spielberg and Kristie Macosko Krieger