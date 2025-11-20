Reportan cierre vial en el Centro Histórico

Este jueves 20 de noviembre, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) reportó que se mantiene un cierre de la vía en la 12 calle y 7 avenida de la zona 1 debido a la Sesión Ordinaria del Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE).

Elementos de la PMT se encuentran en el sector para dirigir el tránsito y reducir las complicaciones generadas por la restricción vial y mantener un desplazamiento seguro en los alrededores.

La PMT regula el paso por el área. (Foto: PMT)

El Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE) es un ente coordinador de participación a nivel departamental. Su función principal es priorizar y ejecutar los proyectos de desarrollo en cada departamento de Guatemala, incluyendo el de la capital.

Los obras ejecutadas por los Codedes avanzan de forma lenta este año. Además, los proyectos de inversión ejecutados por los Codedes también registraron baja ejecución en 2024. (Foto: Archivo/Soy502)