Rutas alternas por conciertos simultáneos este jueves 20 de noviembre

  • Por Susana Manai
20 de noviembre de 2025, 06:46
La congestión vehicular por los conciertos iniciará a las 18 horas en ciudad Guatemala. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

La congestión vehicular por los conciertos iniciará a las 18 horas en ciudad Guatemala. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502) 

La Ciudad de Guatemala enfrentará congestión vehicular este jueves 20 de noviembre de 2025 debido a la realización de cuatro conciertos simultáneos de artistas como Ricardo Arjona, Sebastián Yatra, Kudai y Lucerito y Mijares.

Los cuatro conciertos, considerados de gran magnitud, afectará el tránsito en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Debido a la afluencia de asistentes, se prevé congestión vehicular a partir de las 18:00 horas en varias zonas de la capital.

Los eventos se realizarán en cuatro recintos diferentes, por lo que las autoridades de tránsito recomiendan a los automovilistas anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas.

Conciertos programados y rutas alternas 

1. Lucerito y Mijares en Fórum Majadas

Rutas alternas:

  • Periférico
  • 13 calle Cejusa
  • Calzada San Juan

2. Kudai en Parque de la Industria

Rutas alternas:

  • Calzada Atanasio Tzul
  • Bulevar Liberación
  • 5ª calle, zona 9
  • Avenida Bolívar

3. Ricardo Arjona en el Teatro Nacional

Rutas alternas:

  • Avenida El Cementerio
  • 12 avenida, zona 5
  • 5ª calle, zona 9
  • Centro Histórico

4. Sebastián Yatra en Explanada 5

Rutas alternas:

  • 27 calle, zona 5
  • Bulevar Los Próceres
  • Bulevar Austriaco

Asimismo se alertó sobre una celebración privada en el Estadio La Pedrera

Ruta alterna: 

  • Antigua carretera a Chinautla

Las autoridades recomiendan estar atentos a las actualizaciones del tránsito y planificar sus viajes. 

