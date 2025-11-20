Rutas alternas por conciertos simultáneos este jueves 20 de noviembre

La Ciudad de Guatemala enfrentará congestión vehicular este jueves 20 de noviembre de 2025 debido a la realización de cuatro conciertos simultáneos de artistas como Ricardo Arjona, Sebastián Yatra, Kudai y Lucerito y Mijares.
Los cuatro conciertos, considerados de gran magnitud, afectará el tránsito en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala, según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.
Debido a la afluencia de asistentes, se prevé congestión vehicular a partir de las 18:00 horas en varias zonas de la capital.
Los eventos se realizarán en cuatro recintos diferentes, por lo que las autoridades de tránsito recomiendan a los automovilistas anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas.
Conciertos programados y rutas alternas
1. Lucerito y Mijares en Fórum Majadas
Rutas alternas:
- Periférico
- 13 calle Cejusa
- Calzada San Juan
2. Kudai en Parque de la Industria
Rutas alternas:
- Calzada Atanasio Tzul
- Bulevar Liberación
- 5ª calle, zona 9
- Avenida Bolívar
3. Ricardo Arjona en el Teatro Nacional
Rutas alternas:
- Avenida El Cementerio
- 12 avenida, zona 5
- 5ª calle, zona 9
- Centro Histórico
4. Sebastián Yatra en Explanada 5
Rutas alternas:
- 27 calle, zona 5
- Bulevar Los Próceres
- Bulevar Austriaco
Asimismo se alertó sobre una celebración privada en el Estadio La Pedrera
Ruta alterna:
- Antigua carretera a Chinautla
Las autoridades recomiendan estar atentos a las actualizaciones del tránsito y planificar sus viajes.