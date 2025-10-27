¡No hay paso! Colapsa carretera que comunica a Retalhuleu con Quetzaltenango

Autoridades recomiendan el uso de vías alternas a quienes se movilizan entre la Costa Sur y el altiplano occidental.
Una emergencia se generó la noche de este domingo 26 de octubre en el kilómetro 194 de la ruta Cito-Zarco, tras el colapso de una sección de la carretera, en el sector conocido como La Soledad.
La Municipalidad de El Palmar, Quetzaltenango, informó sobre la situación y alertó a los transportistas que no hay paso por el lugar, debido a la afectación de un carril completo.
Por medio de un comunicado, las autoridades hicieron ver que esa vía comunica con Retalhuleu, por lo cual pidieron precaución a quienes suelen transitar por ahí. La recomendación es usar rutas alternas para quienes necesiten movilizarse entre la Costa Sur y el Altiplano Occidental.
"El paso vehicular se encuentra completamente cerrado mientras se realizan los trabajos de evaluación y reparación correspondientes", remarcó la comuna. Además, solicitó atender las instrucción de las entidades de Tránsito para evitar accidentes.
Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que ya hay instituciones efectuando "acciones de respuesta en el área".