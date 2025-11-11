¡Valla se desploma! La estructura colapsó cerca de una escuela en Escuintla

-

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó el colapso de una valla publicitaria en Escuintla este martes, generando una emergencia en la 1a. avenida de la zona 1. Este derrumbe de valla, ocurrió cerca de la Escuela Oficial de Párvulos 15 de Septiembre.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) ha informado que este martes 11 de noviembre ha colapsado una valla publicitaria en Escuintla.

El hecho se registró sobre la 1a. avenida, en la zona 1, en la salida hacia la ruta nacional 14, frente a la Escuela Oficial de Párvulos para mujeres 15 de Septiembre, según indicó la Conred.

La valla publicitaria cayó debido a los fuertes vientos registrados este martes. (Foto: Conred)

La valla fue trasladada a un costado de la carretera, para que no fuera interrumpido el tránsito, en lo que se esperaba la llegada del equipo de limpieza.

La Conred coordinó con el personal de la municipalidad de la localidad para trabajar en la limpieza y retiro de los obstáculos en el sector.

No se reportaron personas heridas ni lastimadas tras el incidente.