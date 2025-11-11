Veteranos militares bloquean carreteras a nivel nacional la tarde de este martes

-

Este martes se han reportado múltiples bloqueos de carreteras a nivel nacional en Guatemala, confirmados por Provial. Los responsables de estas manifestaciones son veteranos militares y ex patrulleros, quienes exigen al Congreso de la República la lectura de la Ley 64-16.

Durante la tarde de este martes 11 de noviembre se han registrado algunas carreteras bloqueadas en el territorio guatemalteco, debido a manifestaciones.

Dichas protestas son realizadas por veteranos militares y ex patrulleros, quienes se han reunido en distintos puntos del país para obstaculizar las carreteras.

Exmilitares protestas en las afueras del Congreso de la República, sobre la 8a. Avenida de la zona 1 capitalina.



El motivo es de que el Congreso de la República en más de once veces ha colocado en agenda la Ley 64-16 y no ha sido leída en su primera lectura, por lo que solicitan que este martes, en sesión, lean dicha iniciativa para detener las manifestaciones, según indicó uno de los líderes.

Uno de los principales puntos de reunión, ha sido sobre la 8a. avenida de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, en las afueras del Congreso, donde estas personas se encuentran manifestando.

Los exmilitares se han hecho presentes tras viajar desde los distintos sectores del territorio nacional de donde residen, con tal de manifestar sus molestias con los funcionarios del país.

Primeros bloqueos confirmados

Según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), ya se han confirmado los primeros bloqueos, siendo los que se muestran a continuación:

Tabla de los primeros bloqueos confirmados la tarde de este lunes 11 de noviembre. (Foto: Provial)

Asimismo, Provial ha mostrado los puntos bloqueados en el mapa de la República de Guatemala.