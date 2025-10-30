Dos fallecidos y seis heridos tras caer vehículo en puente Brisas del Moca

-

Un accidente mortal registrado cerca del Puente Brisas del Moca colapsado, dejó dos fallecidos y seis heridos. El vehículo, que cayó 20 metros al río, transportaba a miembros de dos familias. Autoridades investigan si la falta de señalización en este tramo, donde ya se reportan 4 incidentes, y el exceso de velocidad fueron las causas directas del accidente.

Un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 132 de la ruta CA-2, en el sector del puente Brisas del Moca, Mazatenango, dejó como resultado la muerte de dos personas y seis más con heridas de diversa gravedad.

El vehículo en el que viajaba una familia cayó aproximadamente 20 metros al fondo del río.

El vehículo quedo atorado y destruido dentro de la estructura del puente. (Foto: Henry de León/Nuestro Diario)

Según los reportes preliminares, el hecho ocurrió durante la noche, presuntamente debido al exceso de velocidad y la falta de señalización preventiva en el lugar, donde el puente permanece colapsado desde hace varias semanas.

En el vehículo se transportaban ocho personas pertenecientes a las familias Tzina, Xicay e Ixtamer, originarias de Santiago Atitlán.

El vehículo en el que viajaba la familia quedó destruido tras caer desde el puente dañado. (Foto: Henry de León/Nuestro Diario)

Seis de ellas fueron rescatadas por automovilistas y vecinos, quienes dieron aviso a los cuerpos de socorro. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales con lesiones y fracturas.

Las personas atendidas fueron identificadas como:

Paula Rebeca Xicay, de 26 años Paula Ixtamer, de 28 años Paula Ixtamer Escuin, de 27 años Salvador Xicay Ixtamer, de 8 años Ezequiel Eleazar Xicay Ixtamer, de 5 años Aleidy Concepción Quina Xicay, de 8 años

Durante las labores de búsqueda, socorristas localizaron sin vida al menor Pablo Salvador Tzina Sicay, de un año, a un kilómetro y medio río abajo.

Pablo Salvador Tzina Sicay es el menor de 1 año encontrado sin vida un kilometro y medio rio abajo. (Foto: Henry de León/Nuestro Diario)

Hasta el momento continúa desaparecido su padre, Diego Ratzan Tzina, de 35 años, quien según testigos intentó rescatar a los demás integrantes de su familia.

Puente colapsado

El puente Brisas del Moca quedó inhabilitado el 9 de octubre tras el colapso de su estructura, que se desplomó hasta quedar al nivel del cauce del río.

Desde entonces, el tránsito en la ruta CA-2 se realiza sobre un puente alterno con dos carriles, pero sin señalización adecuada.

Así se encuentra la estructura del puente colapsado en el km 132 ruta CA-2. (Foto: Henry de León/Nuestro Diario)

Autoridades han reportado al menos cuatro accidentes en el lugar desde el cierre parcial del puente.

El desvío habilitado se encuentra a un kilómetro del punto afectado, aunque la señalización disponible es mínima y no detalla el riesgo, lo que ha ocasionado que algunos conductores continúen circulando por el tramo dañado.

El colapso total del puente Brisas del Moca en el km 132 de la ruta CA-2 Occidente, Suchitepéquez, fue reportado tras intensas lluvias.

Este incidente afectó gravemente la circulación de ida y vuelta en la vía, la cual conecta puntos vitales del país y soporta un tráfico considerable.

El puente Brisas del Moca colapsó sobre el río Bravo, evidenciando la vulnerabilidad de la red vial nacional ante las inclemencias del tiempo.

El tramo del km 132 de la CA-2, vital para el transporte, ha generado preocupación por la falta de señalización en desvíos y el riesgo de nuevos accidentes.