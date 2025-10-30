Colegio de Abogados denuncia al juez Fredy Orellana

-

El Colegio de Abogados de Guatemala (CANG) se sumó a las denuncias en contra del juez Fredy Orellana.

EN CONTEXTO: Ejecutivo anuncia acciones administrativas y legales contra juez Orellana

El juez Fredy Orellana ha sumado varias denuncias en su contra, todas por sus resoluciones recientes en las que buscaba "anular" lo actuado por el Movimiento Semilla.

El Colegio de Abogados, a través de un comunicado, confirmó que presentó una denuncia en contra del juez ante el Organismo Judicial, que es una de las maneras en las que se podría sancionar e incluso destituir al togado.

"En cumplimiento de su deber de velar por la ética profesional y el correcto ejercicio de la profesión, ha presentado denuncia ante la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial en contra del juez Fredy Raúl Orellana Letona", se lee.

Según se lee en el comunicado, el Colegio de Abogados considera que las resoluciones de Orellana contravienen la Constitución.

"Dicha acción se fundamenta en la existencia de conductas que contravienen los principios éticos, la imparcialidad, independencia y responsabilidad en el ejercicio de la judicatura, al haber emitido resoluciones contratarlas a la Constitución Política de la República de Guatemala, poniendo en riesgo la estabilidad del equilibrio de poderes, afectando con ello no solo la integridad del gremio profesional, sino también la confianza ciudadana en la administración de justicia", se lee en el documento.

Esto se suma a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que además de dejar sin efecto las resoluciones de Orellana en las que pretendía la "nulidad absoluta" de Semilla, también le advirtió al juez que se abstuviera de emitir resoluciones que contravengan la Constitución.

Ejecutivo denunciará al juez

El pasado 26 de octubre, el presidente Bernardo Arévalo, en Cadena Nacional, pidió al Organismo Judicial que destituya al juez Orellana.

Mientras, este 30 de octubre, en la conferencia de prensa "La Ronda", anunció que accionará legal y administrativamente en contra del juez.

El gobernante destacó que "luego del fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) quedó demostrado que es un prevaricador que cometió resoluciones contrarias a la ley a nuestro juicio es procedente su remoción".