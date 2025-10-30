Ejecutivo anuncia acciones administrativas y legales contra juez Orellana

-

Gobernante asegura que es necesaria la destitución del juez.

El presidente Bernardo Arévalo consideró positivo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunciará que comenzará un proceso para evaluar si es necesario destituir al juez Fredy Orellana y anunció que accionarán de forma administrativa y legal contra el jurista.

"Vemos positivo que la CSJ haya decidido iniciar el proceso para examinar la conducta y determinar si es procedente la destitución del proscrito juez Freddy Orellana", declaró el mandatario.

El gobernante destacó que "luego del fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) quedó demostrado que es un prevaricador que cometió resoluciones contrarias a la ley a nuestro juicio es procedente su remoción".

Arévalo aseguró que presentarán acciones administrativas y legales contra el juez Orellana. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

"Las pruebas son claras, y se estarán presentando quejas, recursos administrativos de queja, y acciones legales adicionales ante la supervisión de tribunales y ante las cortes", puntualizó Arévalo.

El juez Fredy Orellana es conocido por su rol en el "Caso Corrupción Semilla", que ordenó la suspensión y posterior cancelación del partido Movimiento Semilla, agrupación que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia.

Sus decisiones fueron un punto clave de la crisis política postelectoral, ya que con sus resoluciones ha buscado la anulación de la inscripción del referido partido y en su última acción intentó que se desconociera a los funcionarios electos por la misma organización en las últimas elecciones generales.

El Gobierno basa su argumento de "prevaricador" en que la CC resolvió un ocurso en queja de Arévalo, revocando fallos del juez Orellana y advirtiéndole sobre la emisión de resoluciones ilegales. La CC señaló que sus actuaciones evidenciaban graves faltas.

La petición de destitución del juez Orellana por parte de Arévalo es una acción que el presidente ya había impulsado con anterioridad ante la CSJ.

El juez también ha sido señalado por sus controvertidas resoluciones en otros casos, como los que involucraron al Tribunal Supremo Electoral (TSE).