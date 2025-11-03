Versión Impresa
Colegio de Abogados lamenta el fallecimiento de la exmagistrada Blanca Stalling

  • Por Susana Manai
02 de noviembre de 2025, 18:23
La exmagistrada Blanca Stalling fue una figura controversial que enfrentó diversos procesos legales. (Foto: Archivo/Soy502)

El deceso de la abogada se confirmó la tarde de este 2 de noviembre. Aparentemente sufría quebrantos de salud. 

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) lamentó el fallecimiento de la exmagistrada Blanca Stalling Dávila, quien también se desempeñó como abogada y notaria.

Además, el CANG expresó sus condolencias a los familiares de la exmagistrada. 

(Foto: CANG)

El deceso de Stalling se conoció durante la tarde del domingo, pero hasta el momento se desconoce la causa de su fallecimiento. 

El velatorio se realizará en Capillas Señoriales y por ahora no se ha confirmado la hora de inicio.

Blanca Stalling fue reconocida por su trayectoria en el Organismo Judicial de Guatemala y los múltiples procesos legales que enfrentó. (Foto: Archivo/Soy502)

Stalling desarrolló una trayectoria prolongada dentro del Organismo Judicial y era reconocida como un personaje controvertido debido a los procesos legales que enfrentó en los últimos años.

