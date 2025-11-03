Colegio de Abogados lamenta el fallecimiento de la exmagistrada Blanca Stalling

El deceso de la abogada se confirmó la tarde de este 2 de noviembre. Aparentemente sufría quebrantos de salud.
El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) lamentó el fallecimiento de la exmagistrada Blanca Stalling Dávila, quien también se desempeñó como abogada y notaria.
Además, el CANG expresó sus condolencias a los familiares de la exmagistrada.
El deceso de Stalling se conoció durante la tarde del domingo, pero hasta el momento se desconoce la causa de su fallecimiento.
El velatorio se realizará en Capillas Señoriales y por ahora no se ha confirmado la hora de inicio.
Stalling desarrolló una trayectoria prolongada dentro del Organismo Judicial y era reconocida como un personaje controvertido debido a los procesos legales que enfrentó en los últimos años.