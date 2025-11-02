Fallece Blanca Stalling exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia

-

Este 2 de noviembre se conoció sobre el deceso de la exmagistrada, quien aparentemente tenía problemas de salud.

TE PUEDE INTERESAR: FECI no impugnó y Blanca Stalling tiene vía libre para volver como magistrada

En horas de la tarde de este domingo se conoció sobre el fallecimiento de la exmagistrada Blanca Stalling Dávila, quien presuntamente sufría quebrantos de salud.

La exfuncionaria será velada en Capillas Señoriales. Sin embargo, se desconoce la hora en la que comenzará el velatorio.

Stalling desarrolló una trayectoria prolongada dentro del Organismo Judicial de Guatemala y era conocida como un personaje controvertido, debido a que enfrentó largos procesos legales en los últimos años.

(Foto: Archivo/Soy502)

¿Quien era Blanca Stalling?

Blanca Stalling era magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cargo del que fue separada temporalmente al ser ligada a un proceso penal en 2017.

(Foto: Archivo/Soy502)

La magistrada fue señalada y ligada a proceso penal por el delito de tráfico de influencias, una imputación que data de 2017. El caso se originó por una denuncia que indicaba que buscaba beneficiar a su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, en otro proceso judicial.

Su proceso judicial se convirtió en un evento mediático de alto perfil. Su captura, en la que se le vio intentando evadir a las autoridades con una peluca, marcó un punto álgido de la controversia que rodeó su figura en el Organismo Judicial.

(Foto: Archivo/Soy502)

TE PUEDE INTERESAR: Blanca Stalling prepara demanda internacional contra Guatemala