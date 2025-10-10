Colisión en bulevar Landivar complica paso hacia Vista Hermosa zona 15

-

La mañana de este viernes, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó sobre varios incidentes que afectan la movilidad en distintos sectores de la capital.

En el bulevar Rafael Landívar, zona 15, dos vehículos colisionaron y provocan complicaciones en la circulación hacia el bulevar Vista Hermosa. Agentes de tránsito permanecen en el lugar para ordenar el paso vehicular.

Otros incidentes

Además, continúa el cierre vial frente al Centro Universitario Metropolitano (CUM) sobre la 9 avenida, zona 11. Durante la noche se realizaron trabajos en el área y esta mañana se mantiene la limpieza. También se reportaron daños en cableado de telefonía, fibra óptica e instalaciones eléctricas, por lo que se coordinan acciones con las empresas correspondientes.

En el Periférico, antes del puente El Incienso, se registró un accidente que dejó dos motoristas heridos. Bomberos Municipales atendieron la emergencia y la PMT trabaja para normalizar el tránsito de la zona 3 hacia la zona 7.

Otro hecho ocurrió en la calzada Aguilar Batres y 21 calle de la zona 12, donde un vehículo chocó contra un árbol. El conductor resultó ileso y se confirmó que no presentaba signos de ebriedad.

En la calzada Atanasio Tzul, 43 calle, zona 12, un vehículo con fallas mecánicas fue retirado por una grúa.

Asimismo, se registró un percance similar en la calzada José Milla y Vidaurre, 11 avenida, zona 6, a un costado del mercado La Parroquia, lo que afectó el tránsito hacia el área oriente.

Por último, en la calzada San Juan y 31 avenida de la zona 7, un automóvil y una motocicleta colisionaron, generando obstrucción vial. Personal de la PMT trabaja en la regulación del tránsito hacia Mixco.

Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito y evitar invadir los cruces.