Colisión en calzada San Juan complica tránsito hacia Mixco (video)

Los percances viales generaron complicaciones en rutas principales como calzada San Juan, Roosevelt y ruta al Atlántico.

Al mediodía de este miércoles, la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala (PMT) informó sobre distintos hechos viales y de seguridad que afectaron la movilidad en la ciudad.

En la Calzada San Juan y 34 avenida de la zona 7 se registró una colisión entre una camioneta y un vehículo particular, lo que ocasionó interrupciones en el tránsito hacia el municipio de Mixco. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Además, en otro incidente también en zona 7 se produjo un ataque armado contra una camioneta en la 7ma. calle y 11av. El Ministerio Público (MP) realizó el levantamiento de evidencias en el lugar y se confirmó que no hubo heridos.

Otros incidentes

En la ruta al Atlántico, a la altura del kilómetro 6.6 en la zona 18, un cabezal presentó fallas mecánicas y fue necesaria la coordinación de una grúa. Asimismo, en el kilómetro 4.4 de la misma ruta, se registró una colisión entre un automóvil y un camión; ambos conductores permanecieron en el sitio para resolver los daños materiales.

Además, se reporta un tercer incidente en ruta al Atlántico en el kilómetro 4.6, entre una motocicleta y un vehículo, donde se coordinó el apoyo de cuerpos de socorro ante la posibilidad de un lesionado.

También se reportaron incidentes con motocicletas en distintos puntos de la capital. En la Calzada Roosevelt y 33 avenida, una conductora perdió el control de su motocicleta debido al asfalto mojado y fue trasladada a un centro asistencial.

En el bulevar Vista Hermosa y 14av. de la zona 15, un automóvil y una motocicleta colisionaron, lo que afectó el paso hacia el Campo Marte.

Finalmente se reportó en la avenida de Las Américas y 18 calle de la zona 14, una motocicleta que derrapó y el conductor fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).