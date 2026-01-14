Colisión de dos vehículos provoca tránsito, en la zona 16

Un accidente de tránsito ocurrió la tarde de este miércoles 14 de enero, en el bulevar La Montaña y 16 avenida, en la zona 16 de la ciudad de Guatemala.

En el percance vial se vieron involucrados dos vehículos, los cuales sufrieron serios daños materiales.

Además, el derrame de líquidos ha provocado que el tránsito sea lento y se esta a la espera de que los automotores sean retirados, así como la limpieza en el área afectada.

En el lugar se está a la espera de que los vehículos sean retirados. (Foto: Amílcar Montejo)